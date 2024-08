Estas son las seis villas marineras con más encanto de la comarca do Salnés

Los barcos pesqueros atracados en el puerto y las redes tendidas sobre el muelle para crear una escena mágica bajo un atardecer que tiñe de oro toda la línea costera. Sin lugar a dudas, el encanto y la serenidad de la vida junto al mar es todo un lujo para los sentidos. En la comarca do Salnés, son varias las villas y barrios marineros que presumen de la autenticidad de estos rincones en los que el tiempo parece haberse detenido y la tradición continúa más viva que nunca. El olor a salitre y el sabor a mar impregnan cada esquina de estos callejeros, invitando al visitante a sumergirse en la vibrante y rica historia de los destinos marineros. Desde la turística localidad de Sanxenxo hasta el corazón de Vilagarcía de Arousa, recorremos algunos de los barrios de pescadores con más encanto de la comarca.

Portonovo (Sanxenxo)

Vista aérea de la villa marinera de Portonovo Turismo Rías Baixas Portonovo (Sanxenxo)

Muy cerca del núcleo urbano de Sanxenxo nos encontramos con una de las villas marineras por excelencia de la comarca do Salnés: Portonovo. Este tranquilo barrio de pescadores presume de arenales paradisíacos y una gastronomía local con auténtico sabor a mar. Portonovo cuenta además con un pequeño puerto pesquero y deportivo, abrigado por un espigón y con capacidad para albergar a más de 200 embarcaciones a lo largo de todo el año. Entre sus límites, la lonja constituye uno de los puntos turísticos más visitados y el eje central de la economía de la villa, lugar en el cque cada día se puede observar las idas y venidas de los trabajadores mientras preparan sus aparejos de pesca y las redes para faenar. Otro rincón clave de esta villa marinera se encuentra en el evocador Mirador da Peixeira, desde el cual se contemplan unas vistas increíbles de la ría de Pontevedra y la playa de Caneliñas.

Porto Meloxo (O Grove)

Una mañana tranquila en Porto Meloxo Turismo de O Grove O Grove

En una de las caras menos conocidas de la península de O Grove se localiza un encantador y tranquilo barrio de ambiente marinero conocido como Meloxo o Porto Meloxo. Este puerto pesquero con vistas a la ría de Arousa se encuentra dedicado mayoritariamente al cultivo del mejillón, tan habitual en este rincón de las Rías Baixas. Una de las estampas más bonitas de Porto Meloxo nos las regalan las dornas tradicionales que se encuentran atracadas y están dedicadas a la pesca de otros mariscos. De hecho, cabe destacar que en esta zona también podemos encontrar dececas de bateas e incluso antiguas fábricas de salazón convertidas en espacios museísticos como las de Punta Moreiras.

San Tomé do Mar (Cambados)

Barrio marinero de San Tomé do Mar, Cambados Shutterstock Cambados

San Tomé do Mar no sólo es uno de los barrios marineros con más encanto de Cambados, sino también uno de los más bonitos y visitados de toda la comarca do Salnés. No es de extrañar pues entre los límites del núcleo más antiguo de la localidad cambadesa se encuentra uno de los monumentos más emblemáticos de todo Cambados: las ruinas de la Torre de San Sadurniño, una pequeña fortaleza que formaba parte de los antiguos sistemas de defensa del siglo X en la ría de Arousa. Además, esta pequeña y pintoresca población alberga en su historia una amplia tradición y cultura vinculada al mar, siendo en el presente uno de los mejores ejemplos de barrio marinero en el Salnés con sus viviendas típicas de pescadores y distintas estructuras recubiertas de conchas de vieira, como es tradicional, para combatir la humedad.

Barrio de Pedraserrada (Illa de Arousa)

Entorno del barrio arousano de Pedraserrada Google Earth Illa de Arousa

A Illa de Arousa está considerado uno de los grandes paraísos naturales de la comarca do Salnés, siendo asimismo una de las localidades con el carácter marinero más marcado. La identidad y esencia de este pueblo pontevedrés se escribe a través del mar y sus oficios, pudiendo presumir de hasta cuatro puertos pesqueros en su zona norte. Uno de los primeros barrios marineros de la Illa de Arousa es el de Pedraserrada, configurado a través de un laberinto de calles estrechas y pedregosas repletas de viviendas de pescadores. También en este barrio isleño destaca la presencia de piornos, algunos de ellos situados en primera línea y con vistas al mar y a las pequeñas embarcaciones tradicionales atracadas junto a la línea costera.

Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa)

Vista del barrio marinero de Vilaxoán Shutterstock Vilagarcía de Arousa

El antiguo burgo marinero de Vilaxoán conserva a día de hoy la esencia más tradicional y pintoresca de los pueblos de pescadores, con sus llamativas y coloristas viviendas definiendo el callejero local desde hace décadas. Entre los límites de este rincón arousano se encuentra además uno de los pequeños puertos más destacados de la costa sur de la ría de Arousa. No es de extrañar, pues los recuersos del mar, las artes de pesca y la propia gastronomía de Vilaxoán rinden tributo a la cultura marinera, siendo todavía el principal eje y motor económico de esta villa marinera perteneciente a Vilagarcía de Arousa.

Carril (Vilagarcía de Arousa)

Puerto de Carril en Vilagarcía de Arousa Shutterstock Vilagarcía de Arousa

Si por algo es conocida la villa marinera de Carril es por sus exquisitas almejas, un marisco convertido en el producto estrella de este prueblo dedicado al mar desde hace siglos. Lo cierto es que la anexión de la histórica Carril al ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa resulta bastante reciente, pues apenas han pasado cien años desde que la antigua villa idependiente fundada en el siglo XVI se uniese a la capital del Salnés. Recorrer su callejero, observar los parques de cultivos, su pequeño puerto o la silueta de la isla de Cortegada como telón de fondo es sin duda una forma excepcional de adentrarse en la historia de este emblemática villa marinera de la ría de Arousa.