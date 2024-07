El camping a pie de playa más bonito de O Salnés: una joya oculta en una isla paradisíaca

El sector del camping sigue viviendo su momento de oro y cada año son más los viajeros que se decantan por esta alternativa a la hora de disfrutar de sus vacaciones de verano. Los destinos que ofrecen naturaleza, aire libre y tranquilidad triunfan entre los campistas que llegan a Galicia atraídos por la riqueza natural, paisajística, patrimonial y hasta gastronómica del norte peninsular. Si ponemos el foco en el sur del territorio gallego, rincones como la comarca do Salnés se han convertido en un punto de encuentro imprescindible para los amantes de las acamparadas, pues este geodestino de costa y playa brinda a sus visitantes todo lo necesario para vivir unas auténticas vacaciones de lujo.

Lo cierto es que O Salnés puede presumir de varios alojamientos al aire libre muy bien valorados entre los usuarios habituales de este complejos turísticos, como es el caso del Camping Muiñeira en San Vicente do Mar (O Grove) o las burbujas astronómicas de Albarari en Sanxenxo. Ahora bien, el camping a pie de playa más bonito de esta comarca gallega se esconde en el corazón verde de la Illa de Arousa, en un entorno natural privilegiado muy cerca de Punta Quilma y el Parque Natural de Carreirón. De hecho, se trata de un verdadero remanso de paz entre bosques y con aroma a salitre de mar, donde los visitantes podrán realizar rutas bicicleta para conocer la isla, un picnic de productos típicos en alguna cala paradisíaca o simplemente recargar energías con vistas a la ría más grande de Galicia. Además, en esta misma zona también operan varias empresas de turismo activo que organizan salidas en kayak hasta el islote do Areoso, considerado el Caribe gallego de las Rías Baixas.

Un glamping en el que se respira paz

Una de las tiendas Bell del complejo Glamping Illa de Arousa Illa de Arousa

A Illa de Arousa se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los viajeros que repiten sus pasos por la comarca do Salnés, pues se trata de un rincón repleto de encanto y belleza natural. No es de extrañar por tanto que en esta pequeña isla paradísiaca se localice uno de los campings más bonitos del sur de Galicia. "Bienvenido a tu hogar lejos de casa", rezan las primeras palabras de la web. Y es que desde que abrió sus puertas en la temporada estival de 2021, el Glamping Illa de Arousa no ha dejado de ganar adeptos gracias, en gran medida, a un filosofía que aboga por el slow travel y las experiencias ecosostenibles. Sin duda, una experiencia glamper única que combina a la perfección la sensación de libertad en plena naturaleza y el confort y los lujos de un gran hotel.

El recinto del glamping arousano alberga en su interior 17 tiendas Bell y la bautizada Cabaña Marusía, todas ellas equipadas con lo necesario para que el viajero únicamente tenga que preocuparse de disfrutar de sus vacaciones o escapada. En función de su equipamiento, el campista encontrará hasta cuatro niveles diferentes alojamiento, aunque en todos los casos cuentan con parcela privada con jardín y zona de picnic; luz corriente eléctrica, conexión USB y WIFI, climatización de aire frío y caliente, cabina de aseo exterior equipada, amenities y toallas incluidas, mini frigorífico y hasta desayuno incluido. Las Tiendas Confort 3 tienen una capacidad máxima para tres personas, mientras que las Tiendas Confort 4 y las Tiendas Premium pueden acoger hasta cuatro huéspedes. Por su parte, la Cabaña Marusía dispone de otros lujos a mayores como baño en suite y televisión.

En las instalaciones del Glamping Illa de Arousa los campistas también encontrarán WIFI gratis en todo el recinto, servicio de consigna de equipaje y vigilancia nocturna y cafetería propia abierta entre las 8:30 y 23:30 horas. Además, entre los servicios del camping arousano también destaca la opción del Take Away para disfrutar de los desayunos en la parcela privada o el aquiler de bicicletas para poder descubrir los encantos de esta isla gallega. Otra forma de elevar la experiencia glamper de este complejo turístico es sumar a la reserva algunos de los packs disponibles en la web: como el pack picnic, que incluye una cesta con la mejor selección de productos gallegos (conservar gourmet Vengarco y botella de Albariño D.O Rías Baixas); el pack romántico con detalles en la tienda como la botella de espumoso, flores sobre la cama y aceite de masajes; o el pack cumpleaños que ofrece decoración tematizada, tajerta de felitiación, botella de espumoso y caja de bombones.

El caribe gallego a solo un paso en kayak del camping

Vista aérea del islote do Areoso Mancomunidade do Salnés Illa de Arousa

Las tranquilas aguas de la ría de Arousa albergan en su interior un pequeño paraíso conocido como el islote do Areoso, considerado por muchos como el auténtico Caribe gallego. Este pequeño archipiélago está constituido prácticamente en su totalidad de arena blanca y fina, con un pequeño tramo de vegetación autóctona y una zona dunar que dan forma a un espacio rodeado de unas aguas cristalinas que lo convierten en un rincón único en las Rías Baixas. Además, entre sus límites también se conserva un patrimonio histórico muy importante, pues el Areoso alberga varios restos arqueológicos como cuatro mámoas, un dolmen y hasta un cuncheiro. Lo mejor de todo es que este paraíso en la ría de Arousa es visitable y son muchas las personas que realizan una ruta en kayak hasta el lugar para disfrutar de los encantos del Areoso. En el municipio arousano son varias las empresas que organizan excursiones a la zona o que disponen de alquiler de kayaks y piragüas, todas ellas ubicadas muy cerca del entorno del glamping arousano. Con todo, hay que tener en cuenta que para visitar este espacio natural es necesario solicitar autorización de acceso a través de la Xunta de Galicia.