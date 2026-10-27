Samaín 2026 en Vigo y su área: los mejores planes para una noche de meigas, espíritus y terror

Vigo y su área cuentan los días para vivir la noche más terrorífica del año. Meigas, trasnos y la Santa Compaña volverán a cobrar protagonismo este sábado, en la víspera del Día de Todos los Santos, cuando, según la tradición, los espíritus recorren el mundo de los vivos.

El Samaín es una celebración profundamente arraigada en Galicia, con raíces que se remontan a antiguas tradiciones anteriores a la popularización de Halloween. Según la interpretación tradicional, los pueblos celtas celebraban el final de la temporada de cosechas y la llegada de una nueva etapa del año en torno a la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Durante esta festividad, creían que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más difusa, lo que permitía a los espíritus regresar al mundo terrenal.

Para protegerse de estos seres, la tradición popular vincula la celebración con el uso de pieles de animales y rostros pintados, prácticas que buscaban confundir o ahuyentar a los espíritus. Con el paso del tiempo, muchas de estas costumbres han evolucionado y conviven actualmente con celebraciones influenciadas por Halloween, de origen estadounidense en su forma moderna y popular. Sin embargo, en Galicia el Samaín ha experimentado una recuperación en las últimas décadas, con actividades que reivindican la cultura y las leyendas propias.

Talleres de calabazas, túneles del terror, pasacalles y rutas nocturnas son algunas de las propuestas con las que Vigo y su área celebrarán esta festividad. Estos son algunos de los mejores planes para disfrutar del Samaín.

Cine terrorífico en Vigo

El espíritu del Galician Freaky Film Festival lleva a los Cines Tamberlick de Vigo una jornada especial diseñada para reír, estremecerse, gritar y cantar a lo grande a través de dos clásicos indispensables y una experiencia inmersiva en vivo coincidiendo con la noche de Halloween.

La programación comenzará a las 18:00 horas con una sesión para freaks y pequefreaks: el clásico de animación de Tim Burton y Henry Selick 'The Nightmare Before Christmas' (1993) . Un viaje inolvidable de la mano de Jack Skellington donde las festividades de Halloween y Navidad se mezclan con una banda sonora y una estética inconfundibles.

Más tarde, a las 23:30 horas, será el turno de la película que asentó definitivamente el subgénero del slasher: Halloween (1978), de John Carpenter (. La proyección permitirá reencontrarse en pantalla grande con la legendaria scream queen Jamie Lee Curtis y con el omnipresente Michael Myers.

Al concluir la proyección de Halloween, la ficción se trasladará al propio espacio de los Cines Tamberlick con el pasaje del terror "A Cuarta Parede", creado por Creepy Circus Cabaret. En esta actividad, los personajes más escalofriantes del cine escaparán de la pantalla para invadir el cine. Tras una breve introducción y performance en la propia sala, los asistentes recorrerán este espacio del terror en pequeños grupos de 6 personas, en una experiencia interactiva de alrededor de 10 minutos llena de adrenalina en primera persona.

Visitas a los cementerios en Vigo

Con motivo del Día de Todos Los Santos, los cementerios municipales de Vigo permanecerán abiertos los días 30 y el 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 18:30 horas de la tarde. La medida se aplicará a los camposantos de Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Lavadores, Teis, Pereiró y Zamáns.

Por otro lado y coincidiendo con esta época, el Gobierno municipal retomará el programa de visitas guiadas al cementerio de Pereiró, que se desarrollarán entre el 27 y el 21 de noviembre. El Concello invierte 25.423,14 euros en esta iniciativa, que busca acercar a la ciudadanía la memoria histórica de la ciudad.

Los guías turísticos estarán caracterizados como Concepción Arenal, la marquesa de Valladares, Irene Ceballos y Bernardo González del Valle.

Habrá 1.500 plazas disponibles y cada recorrido contará con la participación de un máximo de 25 visitantes. Se ofrecerán tres pases por día y la duración de las rutas será de hora y media, con salidas a las 18:30 horas, 19:00 horas y 19:30 horas.

Las inscripciones se podrán realizar de manera presencial en la ventana de Turismo del Concello o a través del 010.

Para las visitas de los días 27, 28, 29 y 30 de octubre las inscripciones se realizarán el 26 de octubre. Para los días 4, 5, 6, 7 y 8 de noviembre, el 30; para los días 11, 12, 13, 14 y 15 de noviembre, el 6 de noviembre y para los días 18, 19, 20 y 21 de ese mismo mes, el 13 de noviembre.

Túnel del terror y pasacalles en Redondela

El Concello pontevedrés de Redondela también ofrece una amplia programación de Samaín, "pensada para todos los públicos y con actividades gratuitas en diferentes localizaciones". Los más pequeños podrán disfrutar tanto en Redondela como en Chapela de los talleres "Haz tu calabaza" y "Maquillaje y tatuajes de terror". En los talleres de maquillaje podrán transformarse con la ayuda de maquilladores expertos, que les enseñarán trucos y técnicas para conseguir un resultado "aterrador".

Las actividades se desarrollarán en los multiusos de A Xunqueira y de O Piñeiral do Crego, de 17:00 a 20:00 horas.

Como atracción principal, el paseo del río Pexegueiro volverá a transformarse en un túnel del terror desde las 18:30 hasta las 21:30 horas. Los más atrevidos podrán adentrarse en un mundo de misterio, suspense "y muchos sustos", con un recorrido cargado de sorpresas y criaturas misteriosas. Desde la organización advierte de que se trata de una experiencia "intensa", dirigida a mayores de 12 años. Los menores deberán ir acompañados de un adulto. Además, se recomienda acudir con una linterna.

Las calles del centro de la villa también se llenarán de fiesta al convertirse en un gran escenario para acoger el espectáculo itinerante Subumbra, de la reconocida compañía Troula Animación. Criaturas y personajes surgidos de la más profunda oscuridad de los tiempos desfilarán por la localidad en un espectáculo visual impactante. La pirotecnia, la música y la magia del pasacalles harán vivir al público sensaciones "terroríficas". La sorprendente comitiva partirá de la plaza de Ribadavia a las 19:30 horas.

Además, los establecimientos comerciales repartirán caramelos entre los niños en el marco de la iniciativa "Vive el Samaín", por cortesía del Concello de Redondela.

Danza y photocalls terroríficos en Baiona

El Concello de Baiona también se prepara para celebrar el Samaín con una programación que arrancará el próximo viernes 30 de octubre con una propuesta para toda la familia. La plaza del Concello acogerá a las 17:00 horas un cuentacuentos del libro La bruja Maruja y el jabón, escrito por Andrea Pichel, profesora de la Escuela Infantil O Arenal, además de varios talleres. La cita ofrecerá una tarde de literatura, creatividad e ilusión para disfrutar en familia.

Todo lo recaudado con la venta del cuento interactivo irá destinado íntegramente a la investigación y apoyo a las familias afectadas por el síndrome CTNNB1.

La fiesta continuará el sábado 31 de octubre. Desde las 17:00 horas la carpa situada en la plaza del Concello de Baiona acogerá un sinfín de actividades para los más pequeños de la casa con photocalls terroríficos, laboratorio de bebidas, palomitas de maíz, juegos, pintacaras, regalos y sorteos. Además, a las 19:00 horas habrá un flashmob.

"Un invierno terrorífico" en O Porriño

El Concello de O Porriño promete una de las celebraciones más terroríficas de Samaín con la instalación de un túnel del terror en el interior de la propia Casa Consistorial, que promete sustos y diversión para los vecinos. El recorrido, de unos 30 metros, discurrirá por las estancias del edificio diseñado por Antonio Palacios a principios del siglo XX. La temática elegida para este año es "un invierno terrorífico".

La actividad, que durará en torno a 15 minutos, será totalmente gratuita y abrirá sus puertas a las 18:00 horas, dando prioridad a los más pequeños y a las familias durante el primer tramo horario.

La programación contará con la participación especial de la compañía internacional Pablo Méndez Performances, conocida por sus espectaculares producciones, que recorren escenarios de todo el mundo combinando fantasía, grandes caracterizaciones, luces, música inmersiva y elementos visuales de gran formato. La compañía presentará su pasacalles y espectáculo Parade Anubis, una impresionante propuesta escénica que transformará el espacio urbano en un templo viviente del Antiguo Egipto. Encabezado por la enigmática figura de Anubis, el dios de los muertos, y acompañado de seres mitológicos, danza, acrobacias y estructuras de dimensiones colosales, el espectáculo ofrecerá una experiencia sensorial y ritual diseñada para sumergir al público en la magia del Samaín.

Además de esta gran atracción, la Concejalía de Educación y la OMIX (Oficina Municipal de Información Xuvenil) vuelven a impulsar el concurso y exposición de calabazas. A partir de las 14:00 horas del sábado 31 de octubre, la exposición estará abierta a las familias y al público general. El recorrido se extenderá desde la fuente de O Cristo hasta el final del barrio de San Bieito, en función del espacio disponible y de la distribución definitiva.

Una ruta terrorífica en Nigrán

La Asociación de Vecinos de Monteferro, en colaboración con el Concello de Nigrán, celebrará la noche de Samaín por todo lo alto con una ruta que promete diversión para grandes y pequeños.

La actividad tendrá lugar el sábado 31 de octubre, con salida a las 19:00 horas desde el lavadero de Sancho. El recorrido continuará por la rúa das Presas y finalizará en la rúa Otero Pedrayo.

Para completar la celebración, los asistentes podrán disfrutar de una chocolatada final en el local de la Asociación Vecinal.

Las personas interesadas en participar o en obtener más información pueden llamar al teléfono 652 006 443.

Rastrexo tenebroso en la Isla de Ons

Este 31 de octubre, la Isla de Ons se convierte en un auténtico paraje fantasmal con la celebración de la II edición de su Rastrexo, una aventura nocturna pensada para descubrir las historias, rincones mágicos y la riqueza natural de este espacio protegido de una forma totalmente diferente coincidiendo con la noche de Samaín.

La actividad, organizada por la naviera Piratas de Nabia, invita a los participantes a explorar en equipo el interior de la isla, resolver pistas y superar pruebas con la única ayuda de sus linternas. Durante el recorrido, deberán descifrar enigmas relacionados con la flora, la fauna y la historia del lugar, en una experiencia que combina la emoción de un juego nocturno con el descubrimiento del entorno natural del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

La experiencia dará comienzo el próximo sábado 31 de octubre a las 19:00 horas, con salida en barco desde el Puerto de Bueu, y la actividad completa tendrá una duración aproximada de cuatro horas y media. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial de la compañía (www.piratasdenabia.com) o en el teléfono de atención de la naviera (986 32 00 48). Las plazas son limitadas y el precio es de 45 euros para adultos y 20 euros para niños de 4 a 12 años .

El programa de la jornada incluye el viaje de ida y vuelta en barco, la ruta guiada interpretativa por los senderos insulares, el juego del Rastrexo por equipos, un aperitivo a bordo para coger fuerzas en el trayecto de ida y la celebración del tradicional conxuro con queimada para finalizar el rastrexo y espantar a los malos espíritus en la noche más misteriosa del año.

Desde la organización recuerdan a los asistentes la importancia de acudir equipados con linterna o luz frontal, calzado cómodo apto para caminar por el campo y ropa de abrigo.

Terror para los más pequeños en Bueu

El parque Ramal dos Galos de Bueu también se vestirá de Samaín este sábado 31 de octubre, con juegos y diversas actividades para niños y adultos. La jornada arrancará a las 16:30 horas con el taller "Atrapasueños»".

A continuación, a las 18:00 horas, se podrá disfrutar del espectáculo "Los divertidos espíritus del Samaín", en el que dos personajes guiarán una terrorífica sesión de risas en la que los niños y niñas bailarán como locos y jugarán a convertirse en auténticos monstruos a través del movimiento. La jornada culminará a las 19:00 horas con la animación "Fantasmas de miedo", decoración terrorífica y un túnel del terror.

Roteiro nocturno en Salvaterra de Miño

El Concello de Salvaterra de Miño organiza el sábado 31 de octubre un Roteiro Nocturno de Samaín, una cita terrorífica dirigida a niños de a partir de los 10 años, y adultos. El único requisito para participar será que cada asistente aporte un producto de higiene o un alimento no perecedero para el banco de alimentos del Concello.

La salida será a las 19:00 horas y se realizará de forma escalonada, en grupos organizados de un máximo de 23 personas, que deberán seguir las indicaciones del recorrido para completar la ruta.

Se recomienda a quienes quieran participar que acudan caracterizados, ya que esa noche Salvaterra de Miño esconderá numerosas sorpresas y sustos a lo largo de un recorrido que comenzará en la plaza del Concello y finalizará en el mismo punto. Al llegar, los participantes podrán disfrutar de un chocolate caliente.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta completar las plazas. Las inscripciones se realizarán a través de la web www.barafunda.es/roteiros/roteiro-samain-2026-salvaterra.

Una gran fiesta en Mos

Mos organiza una gran fiesta de Halloween en San Eleuterio a partir de las 21:30 horas con una programación que combinará disfraces, gastronomía, música y actividades para diferentes edades.

Entre las propuestas previstas figuran un concurso de disfraces, en el que los asistentes podrán mostrar sus creaciones, y un concurso de dulces y salados, abierto a quienes quieran demostrar sus habilidades en la cocina. La organización también ha preparado un pequeño recorrido con pruebas, apto para todas las edades.

La música correrá a cargo de DJ Skandal, que amenizará la noche, mientras que uno de los momentos destacados será la gran queimada, que preparará la meiga Marilucha.

El evento, organizado por el Concello de Mos y la Comisión de Festas de San Eleuterio, será gratuito y se desarrollará en San Eleuterio, en Mos, tras el éxito de la convocatoria del pasado año, que se celebró en Costoias.