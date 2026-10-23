A Laxe se llena de actividades para Halloween: pintacaras, realidad virtual y una queimada en Vigo

El centro de ocio A Laxe presenta un completo programa de actividades gratuitas para que vigueses de todas las edades disfruten del mes más terrorífico del año. Durante dos viernes consecutivos, el centro comercial mezclará actividades de entretenimiento infantil con experiencias de realidad virtual. Las actividades son totalmente gratuitas y el acceso se realizará por orden de llegada, hasta completar aforo.

La primera jornada de este viernes, 23 de octubre, está centrada en el público infantil. Desde las 17:30 hasta las 20:30 horas, los más pequeños de la casa disfrutarán con el taller "Caras de miedo", un pintacaras terrorífico. Además, la tarde se completa con "Esqueletes, bailade!", un espectáculo infantil que comenzará a las 18:30 horas de la mano de la compañía Animar-t, que llenará el centro de música y diversión.

La diversión continuará el próximo viernes, 30 de octubre, con actividades que estarán dirigidas al público juvenil y adulto. De 18:30 a 20:30 horas, el centro de ocio ofrecerá la experiencia de realidad virtual "Terror virtual", una inmersión interactiva para los amantes de las emociones fuertes.

Además, a partir de las 19:30 horas, A Laxe pone el broche de oro al Halloween con "Queimada y hechizos", una cata de la tradicional queimada acompañada de una exhibición de baile folclórico.