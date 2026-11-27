Ocho entidades colaborarán en la Cabalgata de Reyes y el Entroido de Vigo de 2027

Vigo continúa ultimando los preparativos para la llegada de los Reyes Magos el próximo 5 de enero. La Xunta de Goberno Local ha aprobado este viernes las ocho solicitudes de colaboración empresarial presentadas para el desarrollo de los programas de la Cabalgata de Reyes y del Entroido de 2027.

El alcalde, Abel Caballero, ha dado a conocer las entidades participantes y sus respectivas aportaciones, que deberán adaptarse a la temática elegida para la comitiva real de este año: "Bosque, naturaleza y magia".

Entidades colaboradoras

Galiexpo Ferias y Eventos : coches antiguos.

coches antiguos. Gadisa Retail : una carroza.

una carroza. Coterena, S.L.U. : una carroza y animación.

una carroza y animación. Alcampo : una carroza.

una carroza. La Fe Seguros : una carroza.

una carroza. Club Gallego de Automóviles Antiguos : cinco vehículos antiguos .

. Viguesa de Transportes (Vitrasa) : autobús turístico.

autobús turístico. Abanca: una carroza.

Producción de la cabalgata

El Gobierno local también ha dado luz verde a la contratación de la producción técnica y los servicios auxiliares de los actos relacionados con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, con un importe de alrededor de 120.000 euros.

El servicio comprende tanto la organización de la cabalgata estática como la del tradicional desfile de carrozas por las calles de la ciudad. También incluye el apoyo a la caracterización de los Reyes Magos, los pajes y la cartera real, así como a las visitas de Sus Majestades a hospitales y centros asistenciales.

Estos acuerdos se suman a la reciente selección de los cinco espectáculos de animación que acompañarán a la comitiva real durante la jornada del 5 de enero.