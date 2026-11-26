La Navidad llega a la sede de Afundación de Vigo con la exposición de los nacimientos presentados a la 61ª edición de su tradicional Concurso de Belenes, un certamen que inaugura la programación navideña de la Obra Social de ABANCA.

La muestra abrirá sus puertas este viernes, 27 de noviembre, en la Sala de Exposiciones I de la sede de Policarpo Sanz, 26, donde podrán contemplarse las 37 creaciones artesanales que han participado en esta edición: 24 en la categoría general y 13 en la reservada a colectivos integrados por menores de 16 años.

En la categoría general, el primer premio ha recaído en Ballesol Pontevedra, cuya propuesta ha destacado por "la originalidad de la propuesta, la coherencia en la ejecución y la vistosidad del resultado".

El segundo premio ha sido para Rosa Molina Magdalena y el tercero, para Beatriz Vigo Rodríguez, cuyo nacimiento ha sido reconocido por su monumentalidad y su temática, vinculada a la cultura gallega.

En la categoría infantil, el CEIP Josefa Alonso de Alonso se ha alzado con el primer premio, seguido del CEIP Vicente Risco y de Obradoiro Fósil.

El jurado también ha concedido siete accésits y ha destacado la buena salud de un certamen en el que, "tras 61 ediciones, continúan presentándose composiciones originales, materiales e ideas nuevas con las que abordar distintas temáticas en torno al belén".

Horarios de visita

La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de enero, con entrada libre. El horario habitual será de lunes a viernes de 17:00 a 20:30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos también podrá visitarse de 11:00 a 14:00 horas.

Durante el periodo vacacional, la muestra abrirá tanto en horario de mañana como de tarde, con las siguientes excepciones: