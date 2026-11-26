El pueblo de la Navidad con un gran espectáculo de luces, más de 4.000 euros en premios y una carrera solidaria

Tomiño (Pontevedra) dará la bienvenida a la Navidad este viernes 27 de noviembre con un gran espectáculo de luces, música y fantasía. La Praza do Seixo acogerá el acto de encendido de la iluminación navideña a partir de las 18:30 horas.

La programación arrancará con la actuación del coro infantil de la Agrupación Musical do Rosal. A las 19:00 horas será el turno de Pablo Méndez Performing Arts y, a continuación, tendrá lugar el encendido.

Gran espectáculo de luces

Quedan exactamente 28 días para Navidad. Pero Tomiño inaugurará esta época mágica varias semanas antes: concretamente, este viernes 27 de noviembre.

Música, ilusión y mucha fantasía darán la bienvenida a la Navidad. Y Tomiño, a orillas del río Miño, lo celebrará con un gran espectáculo de luces, una experiencia escénica de gran impacto visual en la que la energía, la espectacularidad y la emoción serán las protagonistas de la mano de figuras móviles de gran tamaño.

El encendido marcará el inicio de unas semanas en las que el ambiente festivo, las actividades culturales y de ocio y la dinamización comercial cobrarán especial protagonismo en el municipio, con una amplia programación para todos los públicos.

San Silvestre solidaria

En este contexto, el Ayuntamiento de Tomiño celebrará la tercera edición de la San Silvestre, una cita que en apenas dos años ha logrado convertirse en uno de los eventos deportivos y festivos más esperados de la Navidad en el municipio.

La convocatoria tendrá lugar el 31 de diciembre a las 12:00 horas. Habrá dos recorridos: uno de aproximadamente 4 kilómetros y otro más corto, de unos 1,8 kilómetros, para que todo el mundo pueda participar a su ritmo, ya sea corriendo o caminando.

La inscripción será totalmente gratuita y podrá realizarse a través de la página web del Concello. El único requisito solidario consistirá en entregar por lo menos un kilo de alimentos no perecederos, que serán destinados a SOS Tomiño.

1.050 euros en premios

Un árbol de Navidad adornado e iluminado Magnific

Por otro lado, el Ayuntamiento de Tomiño ha convocado un concurso de árboles de Navidad, abierto a familias, grupos de amistades, asociaciones, alumnado y otros colectivos, que podrán presentar un único árbol por grupo, con una altura de entre 0,90 y 1,50 metros y con la resistencia necesaria para permanecer en el exterior durante las fiestas.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 9 de diciembre, incluido, y para participar será necesario enviar al correo tecnica.medioambiente@tomino.gal una fotografía del árbol acompañada de un texto breve explicando la propuesta y los materiales empleados.

Los árboles deberán entregarse en la Praza do Seixo el viernes 18, entre las 08:00 y las 13:30 horas. El certamen repartirá tres premios de 600, 300 y 150 euros. Los ganadores se anunciarán el martes 22 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Vales de compra

La clientela que compre en los comercios adheridos a la Ruta Nadal + Nadal dispondrá de una urna en la que depositar sus tickets de compra por valor de más de 20 euros para participar en el sorteo de vales de compra por el doble del valor del ticket depositado hasta un máximo de 150 euros.

El Ayuntamiento repartirá hasta 3.000 euros en premios entre los compradores.

Los comercios que participen en la Ruta Nadal + Nadal podrán participar en un concurso de decoración navideña, con premios de hasta 500 euros. El plazo de inscripción cierra mañana viernes, 27 de noviembre. Estos son los premios: