Galicia Ilusiona, Goyo Jiménez y más: ¿Qué hacer este fin de semana en Vigo? Treintayseis

Galicia Ilusiona, Goyo Jiménez y más: ¿Qué hacer este fin de semana en Vigo?

La banda sonora de este fin de semana en la ciudad olívica estará protagonizada por un gran concierto de tributo a Michael Jackson, quien revivirá en el Auditorio Mar de Vigo con He's Back. Asimismo, se podrá disfrutar de la edición de 2026 de la Gala Internacional de Magia Galicia Ilusiona, la cual regresa un año más a la ciudad.

Otros eventos destacados de estos días incluyen los espectáculos humorísticos de Goyo Jiménez, El Gran Gustaf y la representación teatral del musical de raíces gallegas Meigas, habelas hainas.

Conciertos del fin de semana

El tributo al Rey del Pop será una de los conciertos protagonistas del fin de semana Cedida

El jueves 26 a las 21:30 horas empezamos a calentar motores para el fin de semana con un concierto inédito del grupo de Países Bajos Desinteresse en La Fábrica de Chocolate. Si eres fan del estilo de grupos como The Cure, The Danse Society o Sad Lovers & Giants entonces te encantarán.

El viernes 27 a las 21:00 horas la cantautora Belén Aguilera, una de las jóvenes voces de la escena musical contemporánea con mayor proyección en los últimos años, presentará su espectáculo musical Puro Teatro en el Auditorio Mar de Vigo.

El sábado 28 a las 20:00 horas en la sala Doppler se podrá disfrutar del concierto de Cresh K, una de las nuevas voces del urbano español, quien protagonizará una noche de rap, energía e identidad que no te vas a querer perder.

El domingo 29 a las 19:00 horas en el Auditorio Mar de Vigo podremos revivir en vivo la música del Rey del Pop Michael Jackson con el espectáculo He's Back, un auténtico tributo a este artista atemporal que finalmente aterriza en Vigo. ¡Una cita que ningún fan de Michael Jackson puede perderse!

Galicia Ilusiona

Cartel de la edición de 2026 de Galicia Ilusiona en Vigo Cedida

El viernes 27 y sábado 28 regresa un año más al Teatro Afundación la Gran Gala Internacional de Magia - Galicia Ilusiona, uno de los eventos de magia más esperados de todo el año en Vigo.

El maestro de ceremonias volverá a ser el showman Murphy, quien nos acompañará con su carisma inconfundible a lo largo de todo el espectáculo.

Los cinco magos e ilusionistas de esta nueva edición:

An Ha Lim, el rey de la magia de cartas

el rey de la magia de cartas Diego & Elena, pareja de acróbatas que destaca por su magia en las alturas

pareja de acróbatas que destaca por su magia en las alturas Tony Frebourg , mago de diábolos con 9 récords Guinness a nivel mundial

, mago de diábolos con 9 récords Guinness a nivel mundial Didak , ilusionista con carisma, ritmo, juventud y alto impacto

, ilusionista con carisma, ritmo, juventud y alto impacto Bonjin Koo, maestro del cambio de máscaras chinas, disciplina propia de la ópera de China

Los horarios de Galicia Ilusiona son los siguientes:

Jueves 27 - 20:30 horas

- 20:30 horas Viernes 28 - 18:00 y 20:30 horas

Espectáculo de El Gran Gustaf

El Gran Gustaf llega a la ciudad olívica con 'TODOESPOSIBLE' Cedida

El jueves 26 a las 20:30 horas aterriza en la sala Supersonic uno de los humoristas más destacados de la escena uruguaya, El Gran Gustaf, quien presentará TODOESPOSIBLE, un monólogo autobiográfico en clave de humor.

El 'capo cómico' de Uruguay hará un repaso por las tradiciones, la educación, las relaciones interpersonales, la cultura, los viajes y todo lo que le ha definido con el paso de los años.

Vive una experiencia que te va a hacer pasar de lo cotidiano a lo extraordinario. ¡Hazte ya con sus entradas!

Espectáculo de Goyo Jiménez

Goyo Jiménez cierra el mes con su espectáculo 'América Forever' Cedida

El sábado 28 a las 19:00 horas tenemos como último espectáculo humorístico del mes a Goyo Jiménez, quien aterriza en el Auditorio Mar de Vigo con América Forever (The Final Refrito), una recopilación de los mejores momentos de su trilogía Aiguantulivinamérica.

Podremos disfrutar de un Goyo Jiménez completamente renovado, quien traerá hasta el escenario olívico una auténtica fiesta de la risa en la que reflexionará acerca de todo lo que define a nuestra sociedad.

Abróchate el cinturón y prepárate para vivir una noche de risas con Goyo Jiménez. ¡Consigue ya tus entradas!

Meigas, habelas hainas

El musical 'Meigas, habelas hainas' llegará a Vigo este fin de semana Cedida

El sábado 28 a las 20:00 horas en el Teatro Salesianos aterriza la obra musical y teatral Meigas, habelas hainas.

Las brujas de esta historia defienden su identidad frente a un pueblo gallego envuelto en niebla y leyendas. A través de rituales, canciones y lluvias mágicas podremos descubrir la tradición gallega que está tan arraigada en la figura de las meigas.

¿Te animas? Disfruta de una tarde de Samaín inolvidable con el musical de Meigas, habelas hainas.

Érguete e Corre

Cartel de la edición de 2026 de Érguete e Corre Cedida

El sábado 28 desde las 10:00 horas podremos disfrutar de una jornada completa dedicada al deporte con una nueva carrera popular: Érguete e Corre, la cual consistirá en 5 y 10 kilómetros de running, una prueba en bicicleta de 5 kilómetros y una andaina de 5 kilómetros.

La jornada dará inicio a las 10:00 horas con la carrera infantil y continuará con la prueba de ciclismo a las 10:55 horas. Acto seguido, será el turno de la prueba de running a las 11:00 horas, la cual dará inicio de manera paralela con la andaina.

Ciclo Magic A Laxe

Viernes Mágicos en el Centro Comercial A Laxe Cedida

El ciclo de magia en vivo celebrado en el centro comercial A Laxe finaliza este fin de semana con una apoteósica actuación del Mago Antón Noriega a las 18:00 horas del viernes 27.

Este ilusionista fusiona la magia tradicional con el mentalismo más impresionante con trucos que sorprenderán a los más pequeños... ¡Y a los adultos! Su participación en Got Talent España 2026 llamó mucho la atención, convirtiéndolo en uno de los magos más destacados y prometedores del panorama nacional.