El área de Vigo se ilumina: estos son los municipios que encienden la Navidad este fin de semana

Vigo abrió la veda el pasado 14 de noviembre con el encendido de sus más de 12 millones de luces LED. Le siguió Gondomar, el domingo 22, y este jueves será el turno de Baiona.

Además, coincidiendo con el último fin de semana de noviembre, buena parte del área metropolitana de Vigo y de las vecinas comarcas del Baixo Miño y O Morrazo se prepara para dar la bienvenida a la Navidad.

Entre este viernes y el sábado se sucederán varios encendidos del alumbrado navideño, acompañados de espectáculos itinerantes, actuaciones musicales, propuestas infantiles y mercadillos.

Otros municipios esperarán al próximo viernes, 4 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución.

Baiona

Baiona inaugurará este jueves, 26 de noviembre, su Navidad con el encendido de más de un millón de luces LED, además de figuras tridimensionales transitables, photocalls e instalaciones luminosas de gran formato distribuidas por diferentes puntos de la villa.

Los protagonistas del encendido, que tendrá lugar a las 19:30 horas en la Praza do Concello, serán los niños de entre dos y tres años de la Escuela Infantil A Galiña Azul, encargados de pulsar simbólicamente el botón.

La jornada festiva arrancará a las 18:00 horas con "El Elefante Mágico", un pasacalles infantil que recorrerá las calles de la villa, y culminará, tras el encendido, con la actuación musical de Antonio Barros.

Baiona celebrará, además, su Mercado Artesanal de Navidad los días 5 y 6 de diciembre en la Praza do Concello.

Redondela y Chapela

Redondela dará la bienvenida a la Navidad este viernes, 27 de noviembre, con un espectáculo itinerante a cargo de Troula Animación. La compañía partirá a las 19:00 horas de la Praza de Ribadavia con "O sorriso de Lúa", un desfile de fantasía que recorrerá las calles del centro hasta llegar a la Praza do Concello, donde a las 20:00 horas tendrá lugar el encendido.

La celebración se trasladará el sábado 28 a Chapela, donde, a partir de las 19:00 horas, la misma compañía ofrecerá su espectáculo, que culminará con el encendido del alumbrado en la Alameda Rosalía de Castro.

Entre las novedades de la programación navideña de Redondela destaca la instalación de un circo en A Marisma, del 24 de diciembre al 3 de enero, con espectáculos infantiles, humor y actuaciones para todos los públicos.

Tomiño

La Praza do Seixo será el escenario mañana del inicio de la Navidad en Tomiño. La programación arrancará a las 18:30 horas con la actuación del coro infantil de la Agrupación Musical do Rosal.

A las 19:00 horas será el turno de Pablo Méndez Performing Arts, compañía especializada en espectáculos de gran formato que acompañará el encendido con una propuesta de animación callejera.

El municipio organizará también un concurso de decoración de árboles de Navidad elaborados con materiales reciclados y una campaña de dinamización del comercio local que repartirá hasta 3.000 euros en premios.

A Guarda

El municipio del Baixo Miño también encenderá su iluminación navideña este viernes, a las 19:00 horas en la Praza do Reló.

La celebración comenzará media hora antes con actividades de animación dirigidas especialmente al público infantil y continuará, tras el encendido, con un pasacalles musical a cargo de Elegantes de Blanco.

Bueu

Bueu hará coincidir el encendido de su alumbrado navideño con la celebración de su Mercado de Nadal. El acto tendrá lugar este viernes, 27 de noviembre, a las 19:00 horas, junto a la fuente cibernética de la Praza Massó.

El mercado, que permanecerá abierto hasta el domingo 29, contará con más de medio centenar de puestos en los que se podrán adquirir productos de artesanía, comercio local y gastronomía.

La cita se complementará con conciertos, sesiones vermú, talleres y actividades infantiles durante todo el fin de semana. El Concello presentará este mismo viernes, a las 13:00 horas, el conjunto de su programación navideña.

Nigrán

Los payasos de hospital de Galiclown serán los encargados de pulsar el botón del encendido navideño de Nigrán este sábado, 28 de noviembre, a las 18:45 horas.

La fiesta arrancará a las 17:30 horas en la Praza do Concello con "Globotolo", un espectáculo que combina globoflexia y humor. Tras el encendido, la compañía Barafunda ofrecerá una discoteca navideña con música, juegos y animación.

Nigrán contará también con una nueva edición de su mercado de artesanía local, Bule Bule, que se celebrará del 18 al 20 de diciembre en la Praza do Concello y reunirá propuestas de cerámica, joyería, ilustración, textil y decoración, entre otras disciplinas.

O Porriño

O Porriño también tiene previsto dar la bienvenida a la Navidad este sábado, 28 de noviembre, con una jornada que contará con música, animación y actividades para toda la familia.

Entre los principales atractivos de la iluminación de este año destaca la decoración de la Praza do Concello y de la calle Ramón González, con cerca de cuatro kilómetros de elementos luminosos que conformarán un techo de luces, además de figuras tridimensionales.

El municipio contará también con un mercado navideño que se celebrará entre el 26 y el 31 de diciembre y que reunirá una veintena de puestos de venta.

Vigo y Gondomar

Los dos municipios se han adelantado al grueso de los encendidos de este fin de semana.

Vigo inauguró el pasado 14 de noviembre una Navidad con más de 12 millones de luces LED repartidas por 500 calles y plazas y con el traslado del Cíes Market y de la noria gigante al entorno de Vialia como una de sus principales novedades. El encendido estuvo precedido por un desfile inspirado en el universo Disney.

Gondomar hizo lo propio el domingo 22 de noviembre con una celebración en la Praza Paradela que combinó un magosto popular con la inauguración del alumbrado. En este mismo entorno se celebrará su Mercado de Nadal los días 5 y 6 de diciembre.

Los próximos encendidos

La Navidad llegará a otros municipios del entorno de Vigo, principalmente a la comarca de O Morrazo, el viernes 4 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente festivo.

En Moaña, el encendido tendrá lugar a las 18:30 horas en los jardines del Concello, con la participación de la Escuela Municipal de Música. Ese mismo día comenzará la Festa do Marisco e do Bo Xantar, que se prolongará hasta el 8 de diciembre. Los días 12 y 13 se celebrará, además, la feria navideña de la Protectora do Morrazo.

Cangas también tiene previsto encender sus luces el 4 de diciembre. El municipio contará este año con cerca de 265.000 luces LED y 77 arcos luminosos.

En Marín, la Alameda acogerá el encendido a las 18:30 horas, precedido por la llegada del tren navideño y seguido de una chocolatada popular. El municipio, no obstante, comenzará a disfrutar de sus atracciones navideñas este mismo viernes con la apertura de la pista de hielo del Parque Eguren.