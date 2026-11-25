Galicia Ilusiona regresa este fin de semana a la provincia de Pontevedra con cinco funciones de la Gran Gala Internacional de Magia, tres de ellas en la ciudad de Vigo y una en Pontevedra. Se trata de la quinta edición de un festival que ha superado los 100.000 espectadores.

La propuesta reunirá sobre el escenario a seis artistas internacionales que representan algunas de las disciplinas más sorprendentes y espectaculares del ilusionismo actual. Una oportunidad para disfrutar en directo de números de manipulación, grandes ilusiones, acrobacias aéreas, diábolos y el asombroso arte del cambio de máscaras de la ópera china.

En el caso de la ciudad olívica, el espectáculo ofrecerá una función el viernes 27 de noviembre, a las 20:30 horas, y dos sesiones el sábado 28, a las 18:00 y a las 20:30 horas. Todas ellas serán en el Teatro Afundación, en la calle García Barbón.

En el caso de Pontevedra, el espectáculo llegará con el domingo 29 de noviembre una doble función, a las 17:00 y a las 19:30 horas. Según explican desde la organización, la función de las 17:00 horas se encuentra prácticamente al completo, lo que ha llevado a la organización a abrir una segunda sesión a las 19:30 horas para dar respuesta a la demanda y ofrecer una nueva oportunidad a todas aquellas personas que todavía no han conseguido sus localidades.

Las entradas están disponibles en la página web del evento.

Seis artistas internacionales

La gala estará conducida por Murphy, maestro de ceremonias y uno de los rostros habituales del festival. Junto a él, el público podrá descubrir el extraordinario talento de An Ha Lim, de Corea del Sur, considerado uno de los grandes especialistas mundiales en manipulación de cartas, capaz de hacer aparecer más de 3.500 naipes en sus manos.

También participarán Diego & Elena, de Madrid, con una espectacular combinación de acrobacias aéreas y cambios ultrarrápidos de vestuario; Tony Frebourg, artista francés que cuenta con nueve récords Guinness y que presentará su impresionante número de diábolos; Didak, especialista español en grandes ilusiones, apariciones y transformaciones imposibles; y Bonjin Koo, de China, que sorprenderá al público con el milenario arte del cambio de máscaras de la ópera china.

El proyecto, dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y mantiene su apuesta por traer a Galicia a algunos de los mejores artistas internacionales del mundo del ilusionismo.