Una de las carrozas reales de la Cabalgata de Reyes 2026 de Vigo S.P.

Vigo elige los cinco espectáculos que llenarán de magia y naturaleza la Cabalgata de Reyes de 2027

Vigo continúa ultimando los preparativos para la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero de 2027. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado la selección de los cinco espectáculos de animación que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por la ciudad, en una edición que tendrá como hilo conductor el bosque, la naturaleza y la magia.

Las propuestas seleccionadas estarán presentes tanto en la cabalgata estática como en el tradicional desfile de carrozas en movimiento que tendrá lugar durante la tarde y la noche del 5 de enero.

En concreto, los cinco espectáculos elegidos por el Concello son:

"O Castelo do Bosque Encantado", de Imaxina Ilusiona.

"Os Guardiáns do Bosque", de Vigo Multimedia.

"El oso misterioso", de Open Spain Project Consulting.

"Bosque Sáurio", de Barafunda.

"Seres máxicos do bosque", de la Compañía de Eventos Escénicos de Galicia.

Caballero ha explicado que, entre los criterios de selección, se ha valorado la adaptación de las propuestas a la temática de la cabalgata, así como su estética, su adecuación al público infantil y familiar y el número de profesionales que participarán en cada espectáculo.

También se ha tenido en cuenta la incorporación de elementos móviles y efectos lumínicos, además de la creatividad, la originalidad y la innovación de las propuestas. "Tenían que ser atractivas visualmente", ha resumido el regidor.