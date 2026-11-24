Vigo elige los cinco espectáculos que llenarán de magia y naturaleza la Cabalgata de Reyes de 2027
El Concello ha seleccionado las propuestas de animación que acompañarán a las carrozas de Sus Majestades tanto en la modalidad estática como durante el tradicional desfile del 5 de enero
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Vigo continúa ultimando los preparativos para la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero de 2027. El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado la selección de los cinco espectáculos de animación que acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido por la ciudad, en una edición que tendrá como hilo conductor el bosque, la naturaleza y la magia.
Las propuestas seleccionadas estarán presentes tanto en la cabalgata estática como en el tradicional desfile de carrozas en movimiento que tendrá lugar durante la tarde y la noche del 5 de enero.
En concreto, los cinco espectáculos elegidos por el Concello son:
- "O Castelo do Bosque Encantado", de Imaxina Ilusiona.
- "Os Guardiáns do Bosque", de Vigo Multimedia.
- "El oso misterioso", de Open Spain Project Consulting.
- "Bosque Sáurio", de Barafunda.
- "Seres máxicos do bosque", de la Compañía de Eventos Escénicos de Galicia.
Caballero ha explicado que, entre los criterios de selección, se ha valorado la adaptación de las propuestas a la temática de la cabalgata, así como su estética, su adecuación al público infantil y familiar y el número de profesionales que participarán en cada espectáculo.
También se ha tenido en cuenta la incorporación de elementos móviles y efectos lumínicos, además de la creatividad, la originalidad y la innovación de las propuestas. "Tenían que ser atractivas visualmente", ha resumido el regidor.