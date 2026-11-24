La avenida de Castelao ya presume de uno de los grandes atractivos de la Navidad de Vigo. La carpa del Circo de Nadal ya está instalada en el barrio de Coia para que los más pequeños disfruten de acrobacias, humor y destellos de luz.

Los operarios apuran los últimos detalles de cara al estreno de la primera actuación del circo, que tendrá lugar el próximo viernes 4 de diciembre. Desde entonces, el público de Vigo emprenderá un viaje hacia el corazón de la Navidad, donde descubrirá "que, mismo en la noche más oscura, siempre hay una estrella dispuesta a brillar".

La primera función tendrá lugar el viernes 4 de diciembre, a las 18:30 horas, y las entradas están a la venta desde octubre. El precio parte para el día de estreno es de 10 euros en grada lateral y de 15 euros en la grada central. El resto de sesiones, la entrada parte de los 12 euros.

El Circo de Nadal oferta actuaciones todos los viernes, sábados y domingos hasta el 10 de enero, así como los días 7, 8, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 4 y 6 de enero. Entre semana, los pases serán a las 18:30 horas, mientras que los sábados serán a las 17:00 y a las 19:30 horas, y los domingos a las 12:00 y a las 17:00 horas.

Circo de Nadal en Vigo. Circo do Nadal.

En esta ocasión, el título del espectáculo será "Máxico reino dos xoguetes", un espectáculo lleno de "magia, emoción, acrobacias, e ilusión para gozar en familia". Las entradas están a la venta en ticketrona.com y en circodenadal.gal.