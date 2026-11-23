La ciencia se suma a la Navidad de Vigo con un espectáculo gratuito para toda la familia

La programación navideña de Vigo suma una nueva propuesta para toda la familia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) traerá a la ciudad los días 11 y 12 de diciembre "La Navidad de las ideas", un espectáculo gratuito que combina música, humor y experimentación científica y que está recomendado para niños a partir de 7 años.

Las funciones tendrán lugar en el Auditorio Municipal de Vigo, el viernes 11 a las 17:30 horas y el sábado 12 a las 11:30 horas. La entrada será gratuita, previa reserva a partir del 27 de noviembre a las 9:00 horas en la web www.csicxmas.com, hasta completar aforo.

La propuesta, que alcanza su sexta edición, invita al público a participar en un viaje en el tiempo protagonizado por el Dr. X+, interpretado por el investigador y músico Daniel Guirado, junto a Poema y Teorema. Los personajes viajarán a 1907 y 1927 para resolver un enigma científico, descubriendo algunos de los momentos más destacados de la historia de la ciencia y la cultura española.

En esta aventura contarán con la colaboración de dos investigadores vinculados a Vigo: Antonio Figueras Huerta, del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), y Francisco Rodríguez Hernández, del Centro Oceanográfico de Vigo, que ayudarán al público a realizar experimentos en directo. La música también tendrá protagonismo, con villancicos científicos incluidos.

El espectáculo, de unos 75 minutos de duración, se enmarca en la conmemoración del 120 aniversario de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), institución presidida durante casi tres décadas por Santiago Ramón y Cajal.

La iniciativa, organizada por el CSIC en colaboración con el Ayuntamiento de Vigo, también visitará Málaga, Madrid y Valladolid durante estas fiestas.