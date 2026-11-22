Lorena busca voluntarios para vivir gratis en su casa: "Necesito que cuides de mi perrita Canela"

Vivir gratis en una casa con jardín y rodeada de naturaleza es posible. La plataforma Workaway conecta a anfitriones con voluntarios que, a cambio de colaborar con unas pocas horas de ayuda, pueden olvidarse de los gastos de alquiler y facturas.

De cara al próximo año, Lorena busca a alguien que pueda echarle una mano con el cuidado de su perrita Canela. También necesita una persona de confianza que haga compañía a Nata y Ginger, sus dos gatos.

Casa gratis en Galicia

Lorena es tripulante de cabina y vive en un pequeño pueblo rural de Galicia, entre Vila de Cruces (Pontevedra) y Padrón (A Coruña), rodeada de naturaleza.

"Comparto mi hogar con Canela, una perrita dulce y sensible, y con Nata y Ginger, mis dos gatos. Ellos son mi pequeña familia y ocupan un lugar muy importante en mi vida". Así se presenta en la plataforma Workaway.

Su trabajo le obliga a pasar varios días fuera de casa. Por eso, precisa una persona "observadora, participativa y con iniciativa", preferiblemente mujer, que le ayude con el cuidado de Canela. "También me gustaría un poco de ayuda para cuidar la casa, el jardín y las plantas", añade.

A este respecto, Lorena matiza que no busca a alguien que realice grandes tareas domésticas, "simplemente que mantenga la casa limpia, ordenada y agradable durante su estancia, incluyendo recoger lo que ensucien los animales cuando sea necesario".

Durante su estancia, la persona voluntaria tendrá la oportunidad de practicar inglés y portugués con Lorena. La anfitriona también se ofrece a compartir sus conocimientos de gallego y la cultura de Galicia.

Habitación privada y cómoda

A cambio de colaborar con el cuidado de Canela y otras tareas sencillas, Lorena ofrece alojamiento gratuito en una habitación privada dentro de la casa, con acceso completo a la cocina y al resto de zonas comunes.

"Tendrás total libertad para preparar tus propias comidas y organizarte a tu ritmo. La comida no está incluida, por lo que podrás comprobar y cocinar lo que prefieras durante la estancia".

En el Camino de Santiago

Lorena vive en un pequeño pueblo rural situado en el Camino de Santiago, a tan solo 20 minutos en coche de la capital gallega y a 10 más de la playa. Para los voluntarios que no dispongan de transporte privado, hay una parada de autobús a pocos minutos caminando.

No obstante, "cuando yo esté en casa, estaré encantada de ayudarte con las compras o llevarte al supermercado si lo necesitas".