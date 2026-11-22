Una de las casetas de artesanía del Mercado de Navidad de Ourense en años anteriores Concello de Ourense

La ciudad con un mercadillo de Navidad que abre el 4 de diciembre: 20 puestos de artesanía, decoración y comida

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, las diferentes ciudades y municipios gallegos ultiman sus preparativos para dar la bienvenida a estas fechas tan especiales con una amplia programación de actividades y propuestas navideñas, con el único objetivo de que tanto vecinos como visitantes disfruten de la ilusión de esta época del año.

En este contexto, Ourense se prepara para poner en marcha su tradicional Mercado de Navidad, que abrirá sus casetas el próximo 4 de diciembre. El mercado contará con un total de 20 puestos en los que habrá una oferta muy variada de productos pensados para estas fechas.

20 casetas navideñas

El ambiente navideño comienza a hacerse notar en Ourense. La ciudad está preparando los últimos detalles para recibir una de las épocas más especiales del año con el encendido de las luces de Navidad el próximo 4 de diciembre, día en el que también se inicia el Mercado de Navidad de 2026.

El mercado estará ubicado en el Parque de San Lázaro, uno de los espacios más céntricos y concurridos de la ciudad, con el fin de dinamizar la actividad comercial, artesanal y turística de Ourense en estas fechas. Así, los ourensanos y ourensanas, así como todas las personas que se animen a visitar la ciudad, podrán disfrutar al máximo de esta época tan mágica.

El Mercado contará con un total de 20 casetas de madera con estructura de hierro galvanizado, que permanecerán instaladas desde el próximo 4 de diciembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027. Durante algo más de un mes, este espacio será un lugar ideal para pasear en buena compañía, adquirir productos originales e, incluso, algún regalo.

En cuanto a su distribución, los puestos contarán con una oferta muy variada para todos los públicos. En concreto, habrá 13 casetas destinadas a la artesanía, producción creativa, y productos y decoración navideños. Por su parte, las 7 casetas restantes estarán destinadas a la alimentación.

La Navidad en Ourense

El encendido de las luces de Navidad de Ourense tendrá lugar el próximo 4 de diciembre, a las 20:00 horas, en la Plaza Mayor. El acto contará con la actuación de La Banda de Ayer, un grupo gallego que apuesta por los grandes éxitos del pop y el rock de los años 80, 90 y 2000.

Además, la cita contará con una invitada muy especial: Esperanza Cortiñas, una vecina de Ourense que el próximo 3 de diciembre cumplirá 110 años. Natural del barrio de A Ponte, será la encargada de pulsar el botón que dará inicio a la iluminación navideña de la ciudad de este 2026.

No será la primera vez que Esperanza protagonice este momento tan especial, ya que hace cuatro años tuvo el honor de encender las luces de Navidad de Ourense. Así, volverá a ser una de las protagonistas de una de las citas más esperadas de estas fiestas.