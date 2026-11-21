Castañas gratis, choripanes y música: así será el magosto del barrio vigués de Teis

El barrio vigués de Teis acoge este sábado por la tarde su tradicional magosto popular. Organizado por la Asociación Vecinal de Teis y la Asociación de Comerciantes del Mercado de Teis, la diversión comenzará a partir de las 17:30 horas, frente al espacio peatonal del mercado de Teis.

Los asistentes podrán disfrutar de castañas asadas gratis, además de pan con chorizo y bebidas a precios populares.

Además, la jornada se verá amenizada con una actuación del grupo de gaitas y percusión de la Asociación Vecinal de Teis.

En caso de lluvia, el magosto se celebrará en el espacio cubierto situado junto al local de la Asociación Vecinal de Teis.