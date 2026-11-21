Castañas gratis, choripanes y música: así será el magosto del barrio vigués de Teis
La jornada se verá amenizada con una actuación del grupo de gaitas y percusión de la Asociación Vecinal de Teis
Podría interesarte: Un paseo para comerse la Navidad de Vigo: así son los sabores del Cíes Market
El barrio vigués de Teis acoge este sábado por la tarde su tradicional magosto popular. Organizado por la Asociación Vecinal de Teis y la Asociación de Comerciantes del Mercado de Teis, la diversión comenzará a partir de las 17:30 horas, frente al espacio peatonal del mercado de Teis.
Los asistentes podrán disfrutar de castañas asadas gratis, además de pan con chorizo y bebidas a precios populares.
Además, la jornada se verá amenizada con una actuación del grupo de gaitas y percusión de la Asociación Vecinal de Teis.
En caso de lluvia, el magosto se celebrará en el espacio cubierto situado junto al local de la Asociación Vecinal de Teis.