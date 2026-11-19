La Navidad de Vigo continúa extendiéndose por distintos puntos de la ciudad. Este jueves, 19 de noviembre, ha sido el turno de los centros comerciales Gran Vía y A Laxe y de O Barco do Nadal de Mar de Ons, que han celebrado sus respectivos encendidos de luces con diferentes actividades y espectáculos.

El primero ha sido el Centro Comercial Gran Vía, que ha encendido su árbol navideño a las 18:00 horas en la planta 0. El protagonista del acto ha sido Mauri, el niño que inspira el proyecto solidario "Una cura para Mauri", ganador de la tercera edición de Gran Vía Suma. La celebración, acompañada por la actuación musical de Happy Singers, ha servido también para dar visibilidad a la investigación de la enfermedad de Alexander, una patología genética neurodegenerativa ultrarrara.

Una hora después, a las 19:00 horas, el Centro Comercial A Laxe ha encendido su iluminación navideña tras una tarde de actividades que ha comenzado con el pasacalles "A luz do Nadal".

En este caso, el acto ha estado protagonizado por el pequeño Alex, un niño que se ha subido al escenario y le ha robado el protagonismo a Caballero, incluso pulsando el botón del encendido de las luces antes de tiempo. "Menos mal que no estaba conectada", ha bromeado el regidor.

En el momento de encenderlas oficialmente, varios jóvenes han increpado a Caballero, que les ha respondido que estaban "faltando al respeto" a los niños que, subidos al escenario, iban a ser los encargados de pulsar el botón.

La programación festiva ha incluido también la actuación musical de "Demasiadas sombras y pocas luces", prevista para las 19:15 horas.

O Barco do Nadal

El último de los encendidos ha sido el de O Barco do Nadal de Mar de Ons, que ha inaugurado su sexta edición con una nueva decoración navideña del catamarán Mar Vigo. El acto ha contado con la presencia del alcalde, Abel Caballero; el concejal Ángel Rivas; la concejala María Lago y representantes de la naviera.

La embarcación, que comenzará sus travesías este viernes 20 de noviembre, permitirá contemplar la iluminación navideña de Vigo desde la ría y permanecerá en funcionamiento hasta el 4 de enero.

Entre las principales novedades de este año destaca la incorporación de cenas a bordo todos los días, con un menú que incluye empanada de zamburiñas, pastel de centollo, carrilleras y postre. También se estrena "Mar de Ons Store", un espacio para reservar experiencias y adquirir recuerdos relacionados con la Navidad viguesa.

La iniciativa llega, además, después de haber recibido el premio a la Mejor Experiencia de Ocio Temático en la primera Gala de Turismo del Concello de Vigo.

De esta manera, la ciudad suma tres nuevos espacios iluminados a su programación navideña, que comenzó oficialmente el pasado sábado 14 de noviembre con el encendido de las luces de la ciudad.