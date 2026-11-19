La Navidad empieza a encenderse en Vigo: Estos son todos los planes que puedes hacer el fin de semana Treintayseis

La Navidad empieza a encenderse en Vigo: Estos son todos los planes que puedes hacer el fin de semana

A tan solo dos fines de semana del mes de diciembre, la ciudad olívica ya se prepara para recibir la Navidad. Durante este fin de semana podremos disfrutar del encendido de luces de los centros comerciales de Gran Vía y A Laxe. Paralelamente, se podrá empezar a visitar las luces y mercadillos que decoran la ciudad, así como su noria o pistas de hielo.

Otros grandes eventos del fin de semana que merecen ser mencionados incluyen el concierto de Malú, un gran tributo en directo a Tina Turner, una nueva edición de Car Outlet y la representación teatral de la comedia Al otro lado de la cama.

Conciertos del fin de semana

La cantautora Malú vuelve a los escenarios con su 'QUINCE Tour' Cedida

El viernes 20 a las 21:00 horas en la sala Supersonic podremos disfrutar de un concierto en vivo de Ricky Hombre Libre. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de música que te transformará tanto por dentro como por fuera.

El sábado 21 a las 21:00 horas tenemos una emocionante cita con Malú en el Auditorio Mar de Vigo, donde presentará en vivo las canciones de su álbum más personal hasta la fecha: QUINCE.

El sábado 21 a las 21:30 horas aterriza Galvan Real en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) para celebrar por todo lo alto sus diez años de exitosa trayectoria musical. Con esta gira, Galvan Real agradece a todos esos fans que lo han apoyado desde los inicios de su carrera musical.

Encendido de luces

Cartel del encendido de luces del C. Cial A Laxe Cedida

Durante este fin de semana podremos disfrutar del encendido de las luces de Navidad de diferentes centros comerciales de la ciudad olívica:

Jueves, 19 de noviembre

18:00 horas - C. Cial. Gran Vía

Mauri, ganador de la III edición de Gran Vía Suma

Actuación de Happy Singers

19:00 horas - C. Cial. A Laxe

18:00 horas - Pasacalles A luz do Nadal

19:15 horas - Actuación de Demasiadas sombras y pocas luces

Festival Catropezas

Una de las actuaciones del Festival Catropezas 2026 Cedida

Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 podremos disfrutar de prácticamente un mes entero de funciones del Festival Catropezas de danza contemporánea del Teatro Ensalle de la ciudad olívica.

Durante cuatro fines de semana, el Teatro Ensalle presentará las producciones de danza, tanto nacionales como internacionales, más destacadas del último curso.

La programación del Festival Catropezas se completará con la habitual exposición de esculturas de madera de Víctor Lorenzo.

Tributo a Tina Turner

Tributo a Tina Turner 'Simply The Best' Cedida

El sábado 21 a las 21:00 horas el cine teatro Salesianos recibirá a Kika Cardoso, ganadora de la segunda edición de Factor X Portugal en el año 2014, quien ahora encarna a Tina Turner con su tributo Simply The Best.

Disfruta de un show homenaje a la Reina del Rock que parece casi real, donde tanto la vocalista como la banda mostrarán a su público que Tina Turner es mucho más que su ídolo.

¡No te lo pierdas!

El otro lado de la cama

La comedia teatral 'El otro lado de la cama' llega a la ciudad olívica Cedida

El viernes 20 a las 20:00 horas, el sábado 21 a las 17:30 y 20:30 horas y el domingo 22 a las 17:30 horas aterriza en el Auditorio Teatro Afundación la comedia teatral El otro lado de la cama de David Serrano.

En esta comedia de enredos, mentiras y humor conoceremos las aventuras de dos parejas: Paz y Ernesto, por un lado, Natalia y Guillermo, por el otro. Los cuatro son amigos inseparables o, al menos, eso creen...

¿Qué terremotos sentimentales les esperarán? ¡Para saberlo hazte ya con tus entradas!

Car Outlet Vigo

Cartel de la edición de 2026 de Car Outlet Cedida

Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acogerá la cuarta edición de Car Outlet Vigo, la cual reunirá el stock de los concesionarios oficiales de la ciudad olívica.

Durante tres días, todo el público que lo desee podrá disfrutar de una amplia selección de vehículos cero, ejecutivos, demostración y ocasión. Se estima que haya, en total, más de 1.000 automóviles disponibles listos para su entrega inmediata.

Ciclo Magic A Laxe

Viernes Mágicos en el Centro Comercial A Laxe Cedida

El ciclo de magia en vivo celebrado en el centro comercial A Laxe regresa un fin de semana más con la actuación del Mago Rey Midas a las 18:00 horas del viernes 20.

Este mago y showman con más de 20 años de experiencia protagonizará un espectáculo donde se fusionan magia, humor y misterio para impresionar y hacer reír desde los más pequeños a los más adultos.