A Laxe da la bienvenida a la Navidad en Vigo con una gran fiesta de luces y música
El centro comercial encenderá sus luces de Navidad este jueves a las 19:00 horas
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Tras el encendido de las luces de Navidad de Vigo el pasado sábado 14 de noviembre, numerosos establecimientos de la ciudad se han sumado ya a la decoración festiva. Entre ellos, el centro comercial A Laxe dará la bienvenida a la temporada navideña este jueves con el encendido de su iluminación.
La cita estará marcada por una gran fiesta que comenzará a las 18:00 horas y se prolongará durante toda la tarde. A esa hora arrancará el pasacalles 'A luz do Nadal', que servirá de antesala al momento más esperado de la jornada: el encendido de las luces, previsto para las 19:00 horas.
La celebración continuará después con la actuación musical 'Demasiadas sombras y pocas luces', que pondrá el broche festivo a la jornada.
Desde el centro comercial animan a todos los vigueses a acercarse y compartir este momento, que marca el inicio de una de las épocas más especiales del año: "El momento en el que todo empieza a brillar".
Programación
- 18:00 horas: Pasacalles "A luz do Nadal"
- 19:00 horas: Encendido
- 19:15 horas: Actuación musical "Demasiadas sombras y pocas luces"