La nueva tienda efímera de Vigo para decorar la Navidad y que cerrará cuando se apaguen las luces. Treintayseis

La nueva tienda efímera de Vigo para decorar la Navidad y que cerrará cuando se apaguen las luces

Vigo estrena una tienda dedicada, en exclusiva, a la Navidad. Qué mejor lugar que la ciudad olívica para que un local albergue todo tipo de elementos decorativos y, además, a pocos metros del kilómetro cero navideño, Porta do Sol.

My Xmas Market abrió sus puertas en Policarpo Sanz, 20 coincidiendo con el acto del encendido de las luces y las cerrará, precisamente, cuando se apaguen. Una vida efímera que ha cambiado su antigua ubicación, el Cíes Market, por un lugar más céntrico que el del nuevo mercadillo.

La idea nace del diseñador vigués Manuel Pampillón, que irá dando "su toque" a lo largo de estos dos meses. Así que cada semana "pasará algo nuevo", reconocen desde la propia tienda, y añaden que todavía tiene que darle "su toque".

My Xmas Market. Treintayseis

La gran variedad de adornos que ofrece provienen de otros países como Alemania o Italia. Manuel y su madre viajan por los mercadillos navideños para conseguir así los mejores productos.

De hecho, cuenta que en Alemania les preguntaron de dónde eran; al contestar que eran de Vigo, un hombre exclamó "¡las luces!". A pesar de que estaba invitado, el alcalde Abel Caballero no pudo asistir a la inauguración el viernes 13 de noviembre, por lo que le reiteran la invitación para que acuda "con La Navideña".

Además de los elementos decorativos, el local cuenta con un espacio dedicado al café y al chocolate de Nacima, marca viguesa de café de especialidad que ayuda a dar ese toque de calor que siempre se agradece en Navidad.