¿Quieres acompañar a los Reyes Magos en la Cabalgata de Vigo? Estos son los requisitos
La nueva edición del concurso "Vente cos Reis Magos" permitirá a 40 niñas y niños de la ciudad acompañar a Sus Majestades de Oriente en las carrozas reales
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El Concello de Vigo abrirá este viernes, 20 de noviembre, el plazo de inscripción para participar en el concurso "Vente cos Reis Magos", que permitirá a 40 niñas y niños de la ciudad acompañar a Sus Majestades de Oriente en las carrozas reales en la Cabalgata que se celebrará el 5 de enero.
Según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, podrán participar los menores empadronados en Vigo que hayan nacido entre enero de 2014 y diciembre de 2018, ambos meses incluidos.
Las familias interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre. Los formularios estarán disponibles en la web municipal y podrán depositarse en los buzones del Cartero Real habilitados en la lonja del Concello y en los centros municipales de distrito de Teis, Casco Vello, Coia y Saiáns.
Una vez finalizado el plazo de inscripción, los 40 participantes serán seleccionados mediante un sorteo público que se celebrará el 16 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo.
La Cabalgata de Reyes de 2027 estará dedicada este año 2027 al bosque, la naturaleza y la magia.