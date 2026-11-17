¿Quieres acompañar a los Reyes Magos en la Cabalgata de Vigo? Estos son los requisitos

El Concello de Vigo abrirá este viernes, 20 de noviembre, el plazo de inscripción para participar en el concurso "Vente cos Reis Magos", que permitirá a 40 niñas y niños de la ciudad acompañar a Sus Majestades de Oriente en las carrozas reales en la Cabalgata que se celebrará el 5 de enero.

Según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, podrán participar los menores empadronados en Vigo que hayan nacido entre enero de 2014 y diciembre de 2018, ambos meses incluidos.

Las familias interesadas deberán presentar la correspondiente solicitud entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre. Los formularios estarán disponibles en la web municipal y podrán depositarse en los buzones del Cartero Real habilitados en la lonja del Concello y en los centros municipales de distrito de Teis, Casco Vello, Coia y Saiáns.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, los 40 participantes serán seleccionados mediante un sorteo público que se celebrará el 16 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Auditorio Municipal del Concello de Vigo.

La Cabalgata de Reyes de 2027 estará dedicada este año 2027 al bosque, la naturaleza y la magia.