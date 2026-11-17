El paseo mágico entre luces de Navidad con una gran sorpresa al final: una cascada que se ilumina con colores

La Navidad está a la vuelta de la esquina y la programación de este año incluye norias, carruseles mágicos, pistas de hielo y muchas sorpresas más.

Otro planazo que nunca falla durante esta época del año es la Cascata dos Sonhos, una hermosa cascada natural del norte de Portugal que abrirá sus puertas el 1 de diciembre.

La cascada más especial

En realidad, la Cascada do Fojo se puede visitar todo el año, pero en Navidad se ilumina con colores, un espectáculo mágico que le da el nombre de Cascata dos Sonhos (Cascada de los Sueños, en castellano).

Este salto de agua, aún más espectacular en Navidad, se encuentra en la Freguesía de Lara, en el municipio de Monção (Portugal), y ofrece un recorrido de 500 metros, totalmente iluminado con luces navideñas, decoraciones y música.

A lo largo del paseo, a través de una pasarela de madera, se suceden varios molinos centenarios, saltos de agua y una pintoresca cascada al final, con varios metros de caída, iluminada todos los días a partir de las 17:00 horas.

La Cascata dos Sonhos abrirá sus puertas del 1 de diciembre al 13 de enero. En total, 44 días de puro espectáculo y magia, con luces de colores que, cada año, cautivan a miles de vecinos y visitantes de todo Portugal.

La entrada es totalmente gratuita, así que no hay excusa para perdérsela. Eso sí, apunta el horario: tanto la cascada como el paseo iluminado se podrán visitar de 17:00 a 00:00 horas.

Al llegar, los visitantes tendrán la oportunidad de degustar los sabores de la tierra, punto de partida de un recorrido deslumbrante, donde ver y oír el serpenteo del agua y apreciar algunos molinos centenarios.

A través de una publicación en redes sociales, la Freguesia de Lara ha confirmado la instalación de un pequeño mercadillo con puestos con productos locales y el tradicional belén en el antiguo molino.

Navidad en Monção

Monção se viste de gala para Navidad. Luces, música, mercadillos, sabores, una pista de hielo y, por supuesto, la Casa de Papá Noel se darán cita del 27 de noviembre al 3 de enero de 2027 en esta ciudad del distrito de Viana do Castelo.

"Desde espectáculos hasta la Nochevieja, sin olvidar la carrera de São Silvestre, hay sorpresas y nuevas experiencias esperando a quienes nos visitan", animan desde el Ayuntamiento.

Pero eso no es todo. La Navidad de Monção contará también con una feria de comercio local, 'Stock in Style', que se celebrará los días 2 y 3 de enero, en horario de 11:00 a 20:00 horas.

El evento reunirá a diferentes expositores que ofrecerán una amplia variedad de productos: ropa, calzado, accesorios de moda y mucho más.