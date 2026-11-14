El municipio ideal para recorrer a pie esta Navidad y visitar su gran mercadillo, la casa de Papá Noel y sus luces

La Navidad es una de las épocas del año que se viven con mayor ilusión, en especial desde la perspectiva de los más pequeños. Los niños esperan con emoción sus encuentros con Papá Noel o los Reyes Magos, disfrutan de las pistas de hielo con sus amigos y contagian al resto su alegría e inocencia durante estas fechas.

La cercanía de Galicia con el norte de Portugal es una gran ventaja para quienes buscan disfrutar de pequeñas escapadas navideñas al país luso. Un fin de semana puedes hacer tus maletas y coger el coche para visitar las propuestas navideñas de algunos de sus municipios, como el de Fafe, perteneciente al distrito de Braga, donde celebran una Navidad increíble con muchas actividades para disfrutar en familia o con amigos.

Propuestas para todos

Añoa anteriores de la Navidad en Fafe, Braga, Portugal Instagram Municipio de Fafe

Fafe, en el distrito de Braga, prepara sus últimos detalles para la programación de Navidad. La localidad portuguesa dará comienzo a las fiestas el próximo 1 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña, aunque todavía no se ha confirmado la hora concreta.

La programación se prolongará hasta el 10 de enero e incluirá numerosas actividades para disfrutar durante estas semanas. Las calles de la ciudad contarán con iluminación y decoración navideña, además de espectáculos de luz y sonido que formarán parte de los principales atractivos de estas fiestas.

Uno de los espacios destacados será el Mercado de Navidad de Fafe, en el que participarán artesanos, productores, comerciantes y otros. El objetivo es dar visibilidad a la artesanía, los productos locales y regionales y el comercio tradicional. Podrás comprar artículos de todo tipo y hasta regalos muy especiales.

La programación también contará con música, grandes espectáculos, teatro y encuentros de coros. A estas actividades se sumarán los trenes de Navidad, animación de calle y diferentes propuestas para todos los públicos. Como ves, será una Navidad súper variada para que todo aquel que acuda se lo pase en grande.

Los más pequeños también tendrán su momento con la visita de los protagonistas de la Navidad. Podrán visitar la casa de Papá Noel, uno de los espacios habituales de estas fechas. Por su parte, los cantares de Reyes darán el toque tradicional a los últimos días de programación navideña.

De esta forma, Fafe celebrará más de un mes de actividades navideñas con su increíble mercado, música, iluminación, propuestas culturales y entretenimiento para todas las edades. Sin duda, si tienes la oportunidad, no dudes en hacer una mini escapada a esta localidad del norte de Portugal para disfrutar de su ambiente navideño hasta el próximo 10 de enero.