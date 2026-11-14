Encendido de las luces de Navidad de 2025. Treintayseis

Guía para el arranque de la Navidad de Vigo 2026: horarios, desfile de Disney, encendido y atracciones

Vigo da este sábado, 14 de noviembre, el pistoletazo de salida a la Navidad 2026. La ciudad vivirá una jornada especial con el desfile de Disney+, el tradicional encendido de las luces en Porta do Sol y la apertura del mercadillo navideño y la noria, que este año estrenan ubicación en Vialia.

Las dos horas principales a tener en cuenta en el día serán las del arranque del desfile desde Isaac Peral a las 17:00 horas y el momento en el que Abel Caballero apriete el botón que encienda el árbol de Navidad gigante de Porta do Sol, a partir de las 20:00 horas, momento en el que también entrarán en funcionamiento los puestos del mercadillo y la noria, situadas este año en Vialia.

La celebración también traerá importantes cambios en la movilidad, con cortes de tráfico desde las 15:00 horas, modificaciones en las líneas de Vitrasa y restricciones de acceso al centro. Además, las previsiones meteorológicas apuntan a posibles lluvias durante la tarde.

¿A qué hora y por dónde pasará el desfile de Disney+?

El desfile comenzará a las 17:00 horas en el nudo de Isaac Peral y recorrerá García Barbón hasta República Argentina. Está previsto que el espectáculo se desarrolle aproximadamente entre las 17:00 y las 18:00 horas.

La comitiva contará con grandes figuras hinchables de personajes Disney, acompañadas de artistas caracterizados, música y coreografías. Será una de las principales novedades de la jornada y servirá como antesala del encendido.

Disney+ también estrenará en Policarpo Sanz la experiencia inmersiva gratuita Dentro de Disney+, con espacios inspirados en sus producciones y personajes, elementos decorativos y puntos para hacerse fotografías.

¿Cuándo y dónde será el encendido de las luces?

El encendido tendrá lugar a las 20:00 horas en Porta do Sol, donde el alcalde, Abel Caballero, protagonizará la tradicional cuenta atrás junto al gran árbol de Navidad.

La plaza permanecerá cerrada desde las 15:00 horas para preparar el dispositivo y abrirá al público de forma controlada alrededor de las 18:00 horas. El aforo máximo será de 6.084 personas, aunque los accesos podrán cerrarse preventivamente al alcanzar el 90 % de ocupación.

También se habilitará una zona para personas con movilidad reducida y un acompañante, con entrada desde Doutor Cadaval.

¿A qué hora abrirán el mercadillo y la noria?

El Cíes Market y la noria gigante comenzarán a funcionar a partir de las 20:00 horas, coincidiendo con el encendido de las luces.

Ambas instalaciones estrenan ubicación este año en el entorno del centro comercial Vialia. El mercadillo ocupará la plaza pública, mientras que la noria y otras atracciones se instalarán en el aparcamiento exterior.

¿Cuánto costará subir a la noria?

El precio general será de 6 euros por persona, con una tarifa reducida de 4,20 euros para menores de seis años, mayores de 65 años y personas con una discapacidad igual o superior al 33 %, según las condiciones establecidas.

Los usuarios de la tarjeta PassVigo podrán beneficiarse de un descuento de un euro.

¿Qué calles estarán cortadas este sábado?

Las principales restricciones comenzarán a las 15:00 horas, cuando se cortará García Barbón entre Isaac Peral y Policarpo Sanz, así como República Argentina entre García Barbón y Rosalía de Castro.

Alrededor de las 16:30 horas se cerrará temporalmente Isaac Peral para permitir la salida del desfile. También se verá afectada Alfonso XIII desde Cervantes y la salida de la AP-9V hacia esta zona.

A partir de las 17:00 horas se ampliarán los cortes por el encendido a Policarpo Sanz, Elduayen, Paseo de Alfonso XII, Doutor Cadaval, Reconquista y Urzaiz entre Colón y Lepanto, entre otras calles.

El dispositivo se mantendrá aproximadamente hasta las 22:30 horas, aunque algunas restricciones podrían prolongarse hasta las 23:30 horas dependiendo de la afluencia.

¿Se podrá aparcar en García Barbón?

No. Desde las 12:00 horas estará prohibido estacionar en García Barbón, en el tramo comprendido entre Isaac Peral y Colón. La prohibición también afectará a Isaac Peral y República Argentina, entre García Barbón y Rosalía de Castro.

Los residentes podrán acceder a sus garajes hasta aproximadamente las 16:00 horas, siempre que las condiciones lo permitan. A partir de ese momento, los movimientos dependerán de la autorización de la Policía Local.

¿Qué líneas de Vitrasa estarán afectadas?

Los cortes provocarán cambios en 18 líneas de Vitrasa: A, C1, C3i, C3d, 4A, AC, 5A, 5B, 7, 9B, 10, 11, 12B, 15B, 15C, 16, 17 y 24.

Desde las 15:00 horas quedarán anuladas las paradas de Policarpo Sanz y García Barbón, salvo las 106 y 126 de esta última calle, que seguirán operativas exclusivamente para la línea 31.

A partir de las 19:00 horas, las restricciones en Colón obligarán a nuevos desvíos y se anularán también las paradas de Urzaiz-Príncipe y Urzaiz 28, entre otras.

Los autobuses utilizarán recorridos alternativos por calles como Areal, Colón, Uruguay y Cervantes. Se recomienda consultar los avisos actualizados de Vitrasa antes de desplazarse.

¿Lloverá durante el desfile y el encendido?

Las previsiones de Aemet y MeteoGalicia apuntan a lluvias débiles durante el sábado, aunque con diferencias en los horarios.

Aemet prevé una tregua entre las 14:00 y las 20:00 horas, mientras que MeteoGalicia sitúa el regreso de las precipitaciones alrededor de las 18:00 horas.

De cumplirse estas previsiones, el desfile de Disney+ podría celebrarse sin lluvia, aunque el agua podría regresar coincidiendo con el encendido de las luces. En cualquier caso, se esperan precipitaciones ligeras que, en principio, no deberían impedir la celebración de los actos.