Disney contagia la magia por la Navidad a miles de vigueses antes del gran encendido

Disney ha contagiado la magia de la Navidad a miles de vigueses y viguesas este sábado. Los personajes más queridos de Pixar, Marvel o Star Wars han recorrido García Barbón este sábado, saludando a los más pequeños de la ciudad durante un desfile único que ha servido para calentar motores de cara al gran encendido del alumbrado navideño.

Sin duda, el desfile de Disney ha sido una de las actividades más esperadas por la ciudadanía con motivo del inicio de la Navidad de Vigo. Pasadas las 17:00 horas, Mickey Mouse y compañía han partido del nudo de Isaac Peral para contagiar su alegría a los cientos de personas que se han acercado a García y que han sido sorprendidos con figuras de más de 12 metros de altura.

No cabía ni un alfiler en García Barbón. “¡Ni en Reyes!”, ha aseverado una vecina que trataba de hacerse hueco por Alfonso XIII para llegar hasta Santiago de Vigo, donde ha concluido el desfile. La dificultad para alcanzar García Barbón ha provocado que algunos locales y visitantes buscasen vías alternativas, monte a través, para llegar a esta arteria olívica.

La comitiva de Disney ha partido con retraso. “Que empiece, que empiece” o el clásico infantil “que empiece ya, que el público se va; la gente se marea y el público se mea” fueron coreados al unísono por los vigueses y viguesas de todas las edades, desde los más pequeños a los más mayores. También se ha podido escuchar algún silbido previo al desfile.

Fue a las 17:30 horas cuando Buzz Lightyear ha comenzado a asomar por García Barbón. "Lo peor ha sido la espera", ha afirmado a Treintayseis otra vecina de Vigo, que ha asistido con su niño de apenas dos años al desfile. Las sintonías de las películas han acabado animando el ambiente y devolviendo la ilusión a todos los asistentes.

Otras vecinas, que rondan los 10 años, han mostrado su alegría. Como muchos otras personas del público, que ha contado con una gran afluencia de portugueses y portuguesas, que no han tardado ni un segundo en sacar a relucir sus teléfonos móviles para sacar fotografías y vídeos con el fin de inmortalizar este evento previo al encendido del alumbrado.

El desfile ha contado con más de 20 figuras hinchables, algunas de hasta 12 metros de altura, inspiradas en algunos de los personajes y títulos más emblemáticos de Disney+, como a Buzz Lightyear de Toy Story Disney y Pixar, Olaf de Frozen, la película de The Walt Disney Animation Studios, el gorro de chef de MasterChef Junior, el Guantelete del Infinito de las películas de Vengadores de Marvel Studios y un tiburón gigante inspirado en National Geographic.

Desfile con acento gallego

La comitiva de Disney ha estado compuesta por más de 250 personas, entre porteadores de hinchables, bailarines, patinadores, actores y músicos, y ha reunido a los personajes de las historias más exitosas de las productoras que conforman la compañía estadounidense: Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Hulu.

Coreografías, efectos de nieve y música en directo han completado un desfile inolvidable, que ha transformado García Barbón en Disneyland. Además, el desfile ha contado con una importante representación gallega, con la participación del Club de Patinaje Artístico de Coruxo.

La iniciativa forma parte de “No es Navidad hasta que estamos juntos”, la campaña navideña de Disney+ que celebra el “poder de las historias para reunirnos y crear momentos compartidos con familia y amigos”. Como parte de esta iniciativa, también se ha inaugurado “Dentro de Disney+”, una instalación luminosa tridimensional concebida especialmente para integrarse en la Navidad de Vigo.