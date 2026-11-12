Estos son todos los planes del fin de semana en Vigo que no te vas a querer perder Treintayseis

Estos son todos los planes del fin de semana en Vigo que no te vas a querer perder

A lo largo de este fin de semana podremos disfrutar de varios conciertos de destacados artistas del panorama nacional, entre los que destacamos a María José Llergó, Sho-Hai (ex miembro de Violadores del Verso), Quique González con el guitarrista Toni Brunet y Los Hijos de La Ruina.

Otros planes destacados incluyen una nueva edición de la Festa do Cabazo, el festival de música Underfest Xacobeo y tres funciones del nuevo espectáculo de humor con el que Berto Romero llega a la ciudad olívica.

Conciertos del fin de semana

Quique González actuará este fin de semana en Vigo Cedida

El viernes 13 a las 21:00 horas damos inicio a la temporada de grandes conciertos de noviembre en la ciudad olívica con una cita de Clarent en IFEVI. Aterriza en España para presentar su nuevo álbum No Pasa Nada Hombre.

El viernes 13 a las 21:00 horas tenemos una cita paralela de la mano de María José Llergó, quien llega con El Juego Tour al Auditorio del Teatro Afundación de la ciudad olívica. Presentará por primera vez en directo los nuevos temas de su álbum homónimo.

El viernes 13 a las 22:00 horas tenemos una última cita en la sala Rouge de la mano del rapero Sho-Hai, antiguo integrante de Violadores del Verso, el proyecto musical que lo hizo conocido en toda España.

El sábado 14 a las 21:30 horas en Teatro Afundación se podrá disfrutar de una nueva cita musical del ciclo Acustiquísimos 2026, la cual estará protagonizada por el cantautor Quique González y su guitarrista y productor Toni Brunet.

El sábado 14 a las 20:00 horas llega Los Hijos de la Ruina, el proyecto de los artistas urbanos Natos y Waor y Recycled J, al Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) para presentar en vivo su nuevo álbum HDLR Vol. 4.

Festa do Cabazo

Cartel de la edición de 2026 de la Festa do Cabazo en Vigo Cedida

El domingo 15 tendrá lugar la Festa do Cabazo en el Colegio Público Carballal de Cabral, donde los asistentes podrán disfrutar de la degustación de una gran variedad de platos con la calabaza como ingrediente principal.

Para completar la programación de la fiesta, a partir de las 11:30 horas se podrá disfrutar con las actuaciones musicales del grupo de gaitas Xestarega, grupo de pandeiros Bate no Coiro y bandas de Gaitas Cotogrande.

Asimismo, en horario de mañana se leerá el pregón, el cual correrá a cargo de la escritora Loli Rodríguez.

Por la tarde se continuará con la programación musical a partir de las 17:30 horas con el orfeón popular y escuela de baile tradicional O Coto y la escuela de gaitas y percusión Miudiño.

Festival Catropezas

Una de las actuaciones del Festival Catropezas 2026 Cedida

Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 podremos disfrutar de prácticamente un mes entero de funciones del Festival Catropezas de danza contemporánea del Teatro Ensalle de la ciudad olívica.

Durante cuatro fines de semana, el Teatro Ensalle presentará las producciones de danza, tanto nacionales como internacionales, más destacadas del último curso.

La programación del Festival Catropezas se completará con la habitual exposición de esculturas de madera de Víctor Lorenzo.

Representación de El Casting

Llega 'El Casting' de Carla Pulpón y Cristina Alcázar a la ciudad olívica Cedida

El viernes 13 a las 21:00 horas en el Cine-teatro Salesianos tendrá lugar la nueva comedia de Carla Pulpón y Cristina Alcázar, El Casting, un espectáculo que tiene como temas principales la espera, los sueños y la vocación.

El Casting propone una mirada divertida, honesta y reflexiva al mundo de la interpretación a través de una comedia inteligente y llena de ritmo que se adentra en la historia de Cristina y Carla, dos intérpretes que llevan años buscando un lugar en el 'mundillo'.

No te lo pienses más y consigue ya tus entradas. ¡No te vas a arrepentir!

Underfest Xacobeo

Cartel de la edición de 2026 del Underfest Xacobeo Cedida

Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 podremos disfrutar de uno de los grandes festivales de música del año en Galicia: el Underfest Xacobeo, el cual celebra ya su novena edición llenando de música diferentes salas de la ciudad olívica.

Tenemos como cabeza de cartel al grupo de soul proveniente de Estados Unidos, St. Paul and The Broken Bones, al cual se unen otros destacados nombres como Beth Orton, Ed Harcourt, Cloud Nothing, Opus Kink, The Gnomes y muchos más nombres que todavía faltan por confirmar.

Los últimos abonos todavía están a la venta en su página web. ¡No te quedes sin ellos!

Espectáculo de Berto Romero

El humorista Berto Romero aterriza en Vigo con tres funciones diferentes Cedida

El viernes 13 y sábado 14 a las 21:00 horas y el domingo 15 a las 18:00 horas son las tres citas que tenemos con uno de los humoristas más destacados: Berto Romero, quien trae hasta el Auditorio Mar de Vigo su show Lo nunca antes visto.

Durante los noventa minutos que dura el espectáculo, Berto Romero sorprenderá a su público con magia, música, efectos especiales, sorpresas y muchas risas que conseguirán hacer de esta cita uno de los mejores días de tu semana, mes o año.

¡Tienes que verlo! No te quedes sin tus entradas, pues están a punto de agotarse.

La 21 Media Maratón

Cartel de la edición de 2026 de La 21 Media Maratón Vigo Cedida

El domingo 15 se podrá disfrutar de la Media Maratón de 21 kilómetros de RunRunRun Vigo, una de las grandes pruebas deportivas del mes en la ciudad olívica.

La carrera dará inicio a las 10:00 horas en la Estrada do Vao y se podrá disfrutar de manera individual y con relevos. También se disputará de manera paralela los 10.000 de Alejandro Gómez, una prueba exclusivamente individual que dará comienzo a las 11:00 horas en la playa de Samil.

Puedes inscribirte en el siguiente enlace.