La Navidad de Vigo sobre patines: día de apertura, precios y horarios de la pista de hielo de Samil

La Navidad de Vigo ultima sus detalles. Esta semana, la actividad navideña se concentra en el centro de la ciudad, con el desfile de Disney, el encendido de luces y la apertura del Cíes Market en Vialia. Ahora bien, uno de los grandes atractivos de la ciudad olívica ya tiene reservado su espacio fuera del congestionado núcleo urbano.

Se trata de la pista de hielo de Samil. La carpa ya se sitúa en uno de los aparcamientos del arenal olívico, a la espera de su tradicional acompañante: la pista de karts que tanto atrae a los más pequeños de la ciudad y que convierte la playa en una parada olívica durante la época más mágica del año.

Como ha confirmado Treintayseis, la fecha de apertura prevista por la organización es el viernes 27 de noviembre. Desde el Concello han señalado que está pendiente alguna documentación para su puesta en marcha en el número 73 de la Avenida de Samil.

La pista de hielo, que volverá a ser la más grande de Europa, cuenta con una cubierta para poder disfrutar de ella sin depender del tiempo durante al menos dos meses. Cabe recordar que se podrán realizar reservas para grandes grupos y para colegios, a través del número de teléfono 653921475.

Precios

Según información pública del Concello de Vigo, el precio ordinario de la entrada general a la pista de hielo será el mismo que hace un año. En cuanto a cumpleaños, grupos y colegios, se acordará una tarifa de precios especiales cuando se acuerde una cita.

Precio ordinario: 8 euros

8 euros Precio infantil (hasta seis años): 6 euros

6 euros Precio adulto (más de 65 años): entrada gratuita

entrada gratuita Precio familia numerosa: 1 euro por entrada

1 euro por entrada Personas con más de 33% de discapacidad: 50% de descuento sobre el precio de la entrada

50% de descuento sobre el precio de la entrada Personas con movilidad reducida, silla de ruedas, acompañantes de menores y personas con discapacidad: gratis

Horarios