Vuelve un clásico de la Navidad de Vigo: cuenta atrás para la ruta navideña por la ría

La Navidad de Vigo calienta motores. Este lunes se ha confirmado que volverá a surcar la ría una de las grandes atracciones de la época más mágica en la ciudad olívica: el Barco do Nadal de la naviera Mar de Ons, la experiencia que permite descubrir la ciudad y su ambiente festivo navegando de noche.

El Barco do Nadal regresará a partir del próximo viernes 20 de noviembre. Mar de Ons asegura que este año la experiencia contará con "importantes novedades" que "enriquecerán" la amplia oferta de ocio navideño de la ciudad olívica. La actividad estará disponible hasta el 4 de enero.

Entre las principales propuestas de esta edición destaca la posibilidad de disfrutar de una cena a bordo todos los días en compañía de uno de los personajes más emblemáticos de la Navidad. Así, combinarán la experiencia de navegar por la ría con una experiencia gastronómica en un entorno único y especialmente decorado.

"Los pasajeros podrán disfrutar de esta exclusiva experiencia gastronómica en el comedor de la cubierta principal, en un ambiente mágico, rodeados de árboles, guirnaldas y luces navideñas", afirman desde la naviera. El menú constará de empanada de zamburiñas, pastel de centollo con crema de algas, carrilleras acompañadas de parmentier de patata y, para terminar, una cañita rellena de crema.

Durante el recorrido, de aproximadamente hora y media, no faltarán los personajes navideños: Papá Noel estará presente hasta el 25 de diciembre, el Paje Real tomará el relevo hasta el Día de Reyes y El Grinch hará sus apariciones todos los domingos de diciembre. Además, o Barco de Nadal estrenará un nuevo espacio donde los pasajeros podrán reservar otras experiencias y descubrir una selección de recuerdos especiales inspirados en la Navidad de Vigo.

Las tarifas de O Barco do Nadal de Vigo son de 25 euros para adultos y 12 euros para niños en la modalidad de paseo, mientras que la opción de paseo con cena tiene un precio total de 69 euros para adultos y 35 euros para niños. En ambas modalidades, los menores de 0 a 2 años viajan con billete gratuito.