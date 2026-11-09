El último regalo de una tía a su sobrina viguesa: ropa de bebé confeccionada para una niña que aún no había nacido

Durante la mudanza de la casa de su tía Ángeles, Paula Puga encontró unas pequeñas cajas cuya existencia desconocía. Al abrirlas, descubrió varias prendas de bebé confeccionadas a mano por Ángeles. Su tía las había preparado en silencio para el niño o la niña que su sobrina deseaba tener. Así es la emotiva historia que ha inspirado 'Luces de invierno', el villancico que Paula Puga publicará el próximo 13 de noviembre.

Ángeles, la tía de Paula falleció el 14 de enero de 2016, a los 51 años, después de luchar contra el cáncer. Por aquel entonces, la viguesa atravesaba también una etapa especialmente difícil tratando de ser madre; se enfrentaba a un proceso de infertilidad que se prolongaría durante ocho años y en el que se sometió a siete procedimientos de reproducción asistida.

"Mi tía cosía maravillosamente bien y solía reunirse con unas amigas para confeccionar prendas de bebé. Cuando abrí aquellas cajas y descubrí toda esa ropita, tan cuidadosamente preparada y envuelta, rompí a llorar desconsoladamente", recuerda el momento en el que descubrió el inesperado regalo. Entre las prendas había un pequeño cerdito hecho a mano que le llegó especialmente al corazón. "Mi marido es argentino y siempre lo he llamado cariñosamente "chanchito", que significa "cerdito", explica Paula.

"No había ninguna nota, pero tampoco la esperaba", reconoce la viguesa. "Mi tía jamás habría escrito una despedida así, porque para ella habría significado aceptar que no iba a conseguir superar la enfermedad. Pero yo sabía perfectamente que todo aquello lo había preparado para mí, para ese bebé que tanto deseábamos y que ella nunca dejó de creer que llegaría", comenta.

La niña que no llegó a conocer

Tras ocho años de tratamientos y dificultades, Paula dio a luz a su hija Samara en 2021; y, aunque nunca pudo conocer a su tía Ángeles, crece rodeada de los recuerdos que esta dejó preparados para ella incluso antes de nacer.

"Samara tiene muy claro quién era su Tita Ángeles y cuánta importancia tenía en nuestras vidas. Sabe que fue una luchadora, que la quisimos muchísimo y que nos cuida desde el cielo", cuenta Paula. "Para mí es muy especial que mi hija crezca sintiendo ese amor y que mi tía siga formando parte de nuestras Navidades", añade.

Una canción para quien no está

De esta historia nace "Luces de invierno", el villancico que Paula Puga publicará el próximo 13 de noviembre en las principales plataformas digitales. Aunque parte de una vivencia muy personal, la canción busca conectar con quienes afrontan las fiestas navideñas desde la ausencia de alguien querido. La letra, escrita por José María Martínez Gómez, compositor de los tres singles de Paula, recoge la historia que la artista le trasladó. Los coros corren a cargo de su marido, Santiago Alonso Zelayes.

La canción se suma a los anteriores lanzamientos de la viguesa en 2026, "Ojalá pudiera" y "7 Veces".

Formada musicalmente en Galicia y Madrid, Paula Puga ha actuado en televisión y en escenarios como el Teatro Alcalá y ganó el concurso "Triángulos Máxicos" de la TVG. Actualmente participa en "Recantos", el concurso musical del programa «Luar», donde representa a Santiago de Compostela, mientras que su marido lo hace en representación de Vigo.