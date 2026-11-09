El escaparate más navideño de Vigo ya está preparado para el encendido de las luces
Pipa y Mima, en Velázquez Moreno, cumple con la tradición y ya presenta la decoración de Navidad que todos los años se convierte en una de las más visitadas de la ciudad
Información relacionada: Comienza la cuenta atrás para la Navidad en Vigo: "Todos los Ayuntamientos del mundo se sienten representados"
Con la cuenta atrás para el encendido de las luces de Navidad en Vigo, la ciudad ya se ha empezado a preparar para dar comienzo a una celebración que se alarga casi 2 meses y en la que recibe a miles de visitantes.
En estos preparativos no podía faltar el escaparate de la tienda Pipa y Mima, en Velázquez Moreno, que vuelve a cumplir con la tradición de presentar uno de los más y mejor decorados de Vigo.
Entre los motivos que aparecen, no falta Papá Noel, los elfos, el Cascanueces, una noria, un árbol de Navidad nevado y los muñecos de jengibre.
Así, la decoración de esta pequeña tienda ya está alineada con el que es uno de los momentos más esperados de la Navidad viguesa: el encendido de las luces desde la Puerta del Sol.