El escaparate más navideño de Vigo ya está preparado para el encendido de las luces

Con la cuenta atrás para el encendido de las luces de Navidad en Vigo, la ciudad ya se ha empezado a preparar para dar comienzo a una celebración que se alarga casi 2 meses y en la que recibe a miles de visitantes.

En estos preparativos no podía faltar el escaparate de la tienda Pipa y Mima, en Velázquez Moreno, que vuelve a cumplir con la tradición de presentar uno de los más y mejor decorados de Vigo.

Entre los motivos que aparecen, no falta Papá Noel, los elfos, el Cascanueces, una noria, un árbol de Navidad nevado y los muñecos de jengibre.

Así, la decoración de esta pequeña tienda ya está alineada con el que es uno de los momentos más esperados de la Navidad viguesa: el encendido de las luces desde la Puerta del Sol.