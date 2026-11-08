Paseo en barco por la Ría de Vigo hasta el Puente de Rande Shutterstock

La ruta en barco para ver las luces de la Navidad de Vigo desde el mar: habrá chocolate con churros y animación

La Navidad de Vigo es ya conocida en todo el mundo. Este año serán más de 12 millones de luces LED las que iluminarán la ciudad olívica durante estas fiestas a partir del 14 de noviembre a las 20:00 horas, día en que está programado el encendido de luces.

Desde Piratas de Nabia proponen diferentes formas de disfrutar la Navidad de Vigo de una manera diferente. Entre ellas destaca una iniciativa para contemplar esta estampa navideña desde el mar y, al mismo tiempo, colaborar con una buena causa: un paseo en el Barco Solidario de la Navidad por la ría de Vigo hasta el puente de Rande.

A partir del 20 de noviembre

El árbol de Navidad de la Puerta del Sol Lino Escuris

La Navidad de Vigo ofrece un año más una forma diferente de disfrutar de sus famosas luces. Piratas de Nabia pone en marcha el Barco Solidario de la Navidad 2026, una travesía muy especial por la ría de Vigo hasta el Puente de Rande para contemplar la iluminación navideña desde el mar.

Esta propuesta estará disponible desde el 20 de noviembre hasta el 3 de enero de 2027, en días seleccionados. El barco saldrá del puerto de Vigo a las 19:00 horas y regresará a las 20:30 horas, por lo que el recorrido será de aproximadamente una hora y media.

Durante el trayecto, podrás contemplar la ciudad de Vigo iluminada y disfrutar de las vistas de la ciudad desde el mar. Sin duda, toda una experiencia. Además, el barco dispone de dos cubiertas para que nadie se quede sin disfrutar de las vistas.

El precio es de 20 euros para los adultos, 10 euros para los niños de 4 a 12 años y es gratuito para los bebés de entre 0 a 3 años.

Qué incluye el barco

Esta propuesta de Piratas de Nabia cuenta con varias actividades a bordo, que son las siguientes:

Paseo en barco por la ría de Vigo hasta el Puente de Rande

Chocolate caliente con churros

Dulces navideños para acompañar la travesía

Animación y juegos para toda la familia

Sorpresas y personajes relacionados con la Navidad

Villancicos y espíritu navideño

Carácter solidario

Además del paseo y las actividades navideñas, esta iniciativa incluye una aportación a Mercy Ships, una organización que cuenta con barcos hospital y ofrece operaciones quirúrgicas gratuitas en África.

Por cada billete de adulto se donarán 2 euros y por cada ticket infantil, 1 euro. De esta manera, parte del precio del viaje se destinará a apoyar esta importante labor de la organización.