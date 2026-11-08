Castañas, DJs y mercado artesanal: así será el Magosto Musical de Cangas
Será el sábado 14 de noviembre en la Alameda Vella de Cangas
Podría interesarte: Comienza la cuenta atrás para la Navidad en Vigo: "Todos los Ayuntamientos del mundo se sienten representados"
El sábado 14 de noviembre, la localidad pontevedresa de Cangas celebra el otoño con la cuarta edición de su Magosto Musical. Desde las 11:00 horas, la Alameda Vella de Cangas se llenará de buena música, artesanía y castañas asadas.
Desde el mediodía, Ruido de Fondo DJs llenarán de música la calle para acompañar el Mercado Artesanal que contará con un puesto de castañas. Y a partir de las 18:30 horas, la jornada se despedirá por todo lo alto con el concierto en directo de @somos.nettarufina.
Se trata de una actividad gratuita organizada por Ruido de Fondo, en colaboración con Buenas Migas y el Concello de Cangas.