La magia de Disney llega a la Navidad de Vigo con un gran desfile: horario, recorrido y cómo será

Disney+ se suma este año a la Navidad de Vigo con un desfile inédito de algunos de sus personajes más emblemáticos por las calles del centro de la ciudad. Los protagonistas de las películas y series favoritas de los más pequeños serán la antesala del gran encendido de las luces, previsto para el próximo 14 de noviembre.

La comitiva partirá del nudo de Isaac Peral y recorrerá la calle García Barbón a partir de las 17:00 horas. El espectáculo servirá como preludio del acto central de la jornada, que culminará a las 20:00 horas con el encendido de la iluminación navideña.

Según ha detallado el alcalde, Abel Caballero, será un espectáculo de gran formato que combinará hinchables de grandes dimensiones con personajes de Disney. Bajo estas figuras desfilarán intérpretes caracterizados que realizarán coreografías al ritmo de música inspirada en el universo de la compañía.

Caballero ha explicado que Disney se encargará del montaje y mantenimiento de todo el evento y que dispondrá de un equipo de mantenimiento y seguridad durante las 24 horas del día. Además, ha subrayado que el Concello no realizará ninguna aportación económica.

"Pondremos vallas y nos encargaremos del uso del espacio público. Disney+ asume los costes de producción y organización del desfile y de la instalación", ha señalado el alcalde. También ha avanzado que la compañía instalará en la calle Policarpo Sanz una "ornamentación tridimensional".