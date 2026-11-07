Castañas y choripán para celebrar el otoño en este barrio de Vigo: programación y horarios

Vigo ya está inmerso de lleno en el otoño y pocas cosas representan mejor esta época del año en Galicia que las castañas. Cuando las hojas comienzan a caer de los árboles, las castañas asadas se convierten en protagonistas de muchos hogares vigueses.

Para quienes prefieran no tener que prepararlas en casa, los tradicionales magostos populares son una buena alternativa para disfrutar de este producto de temporada. Este sábado, el parque de A Riouxa acogerá la tercera edición del Magosto Popular del barrio de Teis.

A partir de las 17:00 horas, la música y las actividades para todos los públicos animarán este espacio de la ciudad. La programación comenzará a las 18:00 horas con animación infantil, seguida de un pintacaras a las 19:00 horas. A las 20:00 horas llegará el turno de la música en directo, con la actuación de Thamy Music. La fiesta continuará a las 23:00 horas con el DJ Vidutronic Labs.

Todo ello estará acompañado de castañas asadas y choripanes, para completar una tarde de celebración en torno a una de las tradiciones más populares del otoño gallego.

El encuentro está organizado por la Asociación Cultural do Salvador de Teis, con el apoyo de la Diputación de Pontevedra.