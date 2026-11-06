Todas las novedades de la Navidad de Vigo 2026: nueva ubicación de la noria, más luces y una gran sorpresa

Vigo afronta la recta final de los preparativos de la Navidad de 2026 con importantes cambios respecto a ediciones anteriores y una gran incógnita todavía por resolver: cuál será la gran sorpresa que Abel Caballero lleva anunciando desde el verano.

Una vez desvelada la fecha del encendido de las luces, el sábado 14 de noviembre, la ciudad ya muestra desde hace un tiempo algunas de las novedades de una celebración que volverá a transformar sus calles durante casi dos meses.

La principal transformación estará en el mapa navideño. Después de años instalados en la Alameda, el Cíes Market y la noria gigante se trasladan al entorno del centro comercial Vialia, una decisión que modifica uno de los espacios más concurridos de las fiestas. A ello se suman nuevas estructuras luminosas, más calles decoradas y cambios en algunas de las atracciones habituales.

La Navidad se muda a Vialia

Casetas del mercadillo instaladas en Vialia. Treintayseis

El traslado del Cíes Market es, por el momento, la novedad más importante confirmada. El mercadillo ocupará la plaza pública de Vialia, donde ya se están instalando las casetas blancas, los paseos decorados con iluminación y otros elementos ornamentales.

La noria gigante también abandona su ubicación tradicional junto a la Alameda y se instalará en el aparcamiento exterior del centro comercial, concentrando en esta zona buena parte de las atracciones navideñas.

Según ha explicado el Concello, el cambio busca "extender la Navidad" a nuevos puntos de la ciudad. Sin embargo, la decisión también ha provocado inquietud entre vecinos y comerciantes de Vía Norte, preocupados por las posibles aglomeraciones y los problemas de tráfico en los accesos al centro comercial.

La Alameda cambia de aspecto

Photocall al lado de la Alameda. Treintayseis

El traslado del mercado y de la noria dejará una imagen muy diferente en la plaza de Compostela. En el espacio que ocupaba la gran atracción se ha instalado un photocall formado por dos paquetes de regalo gigantes, que hasta ahora se encontraban en Policarpo Sanz.

La nueva ubicación, en el entorno del cruce de Concepción Arenal, Colón y Areal, permitirá mantener un punto de decoración navideña y fotografías en una de las zonas tradicionales de las fiestas, aunque sin la concentración de casetas y atracciones de los últimos años y, por tanto, de gente.

Más luces y una caja gigante

La iluminación volverá a ser uno de los principales reclamos. El Concello ha anunciado un despliegue de alrededor de 13 millones de luces LED en 500 calles y plazas, unas 40 más que en la edición anterior.

La decoración incluirá alrededor de 7.000 motivos ornamentales, 2.700 árboles iluminados y 1.500 arcos, además de grandes estructuras transitables y varios recorridos luminosos.

Entre las novedades destaca la caja de regalo de Gran Vía, que crece hasta alcanzar los 18 metros de altura, con nueve metros de ancho, 15 de profundidad y 81.000 luces capaces de ofrecer diferentes combinaciones de colores.

Por su parte, el árbol gigante de Porta do Sol ya está instalado y ha superado sus primeras pruebas de iluminación. Caballero ha avanzado que aspira a volver a ser el más alto de España, aunque todavía no ha desvelado su altura definitiva.

Un Belén de casi 100 metros

Otra de las novedades de esta edición estará en la Casa das Artes, que acogerá un Belén monumental de casi 100 metros cuadrados. La propuesta incluirá también un nacimiento infantil de unos 40 metros cuadrados, así como fotografías y elementos relacionados con el patrimonio histórico y cultural de Vigo.

La exposición permitirá ampliar la oferta navideña con una actividad cultural pensada para todos los públicos, especialmente para las familias con niños, y recuperará la tradición de los belenes como parte de la programación de las fiestas.

Una Cabalgata muy natural

La Cabalgata de Reyes del 5 de enero de 2027 también tendrá novedades. El Concello ha elegido "Bosque, naturaleza y magia" como temática de las carrozas, que estarán inspiradas en elementos naturales y fantásticos.

La celebración mantendrá el modelo de los últimos años, con una cabalgata estática para que los más pequeños puedan acercarse a las carrozas y saludar a los Reyes Magos, seguida del tradicional desfile por las calles de la ciudad.

Encendido el 14 de noviembre

El "secreto mejor guardado del mundo", la fecha del encendido de las luces de Navidad, fue por fin revelado este pasado jueves. Como todo apuntaba, en base al encaje en el calendario y atendiendo a las fechas de los dos últimos años, será el 14 de noviembre.

Será ese día en el que se pulsará el tradicional botón rojo en Porta do Sol, que dará inicio a la celebración de la Navidad de Vigo que se extenderá, al menos, hasta el primer tercio del mes de enero de 2027.

La gran sorpresa pendiente

Más allá de los cambios ya conocidos, todavía queda por resolver el anuncio que Abel Caballero viene anticipando desde el pasado mes de julio.

El regidor aseguró entonces que en esta edición sucederían cosas que nunca habían ocurrido durante la Navidad viguesa. Posteriormente, en septiembre, fue más allá al prometer "el hito más importante que hubo nunca desde que empezamos la Navidad".

Por ahora, el Concello no ha concretado en qué consistirá esa novedad ni cuándo se dará a conocer.

Así, entre las nuevas instalaciones de Vialia, el despliegue de millones de luces, el Belén monumental y la renovación de la Cabalgata, Vigo avanza hacia una Navidad que cambiará parte de sus escenarios habituales y que todavía guarda, al menos, una sorpresa por descubrir.