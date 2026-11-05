Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para pasarlo en grande Treintayseis

Todos los planes que puedes hacer este fin de semana en Vigo para pasarlo en grande

El primer fin de semana del mes de noviembre en la ciudad olívica arranca con la celebración del Jueves Verde 2026, el cual cambia su nombre después de su primera edición como Green Thursday. Este evento dará paso a varios espectáculos en vivo de destacados humoristas, entre los que se encuentran Daniel Fez y Xosé A. Touriñán.

Otros planes que tampoco te vas a querer perder incluyen la quinta edición del Festival Metal Nostrum de la sala MasterClub, el Mercado Reciclado de Amorada y el gran evento hecho por y para las bodas y celebraciones de gran calibre: VigoBodas.

Semana de Cine Submarino

Cartel de la edición de 2026 de la Semana de Cine Submarino Cedida

El pasado martes 3 y miércoles 4 tuvieron lugar las dos primeras jornadas de 2026 de la Semana de Cine Submarino de la Universidad de Vigo en colaboración con las facultades de Biología y de Ciencias del Mar, la Ecimat y Campus do Mar. El día de hoy, jueves 5, podremos disfrutar de la última jornada del festival.

Serán tres jornadas que tienen como objetivo poner sobre la mesa temas de relevancia como la conservación de los océanos, mares y recursos marinos sostenibles.

Puedes consultar toda la programación de estos días en el siguiente enlace.

Jueves Verde en Vigo

Cartel de la edición 2026 del Jueves Verde Vigo 2026 Treintayseis

El Jueves Verde de Treintayseis regresa al Círculo de Empresarios de la ciudad olívica a las 10:00 horas para celebrar su segunda edición con una jornada dedicada a la sostenibilidad y proyectos innovadores de diferentes emprendedores gallegos.

¡No te lo pierdas!

Espectáculo de Daniel Fez

Daniel Fez regresa a los escenarios con 'Estamos cucú de la cabeza' Cedida

El viernes 6 a las 20:30 horas llega al Teatro Afundación el humorista Daniel Fez con su espectáculo Estamos cucú de la cabeza, una reflexión sobre lo difícil que es sobrevivir a la época actual y las opiniones ajenas.

Después del éxito de su gira nacional con La vida regulinchi, Daniel Fez vuelve a subirse a los escenarios para hablar de crispaciones, debates absurdos, dramas digitales y memes que definen a la sociedad actual.

Prepárate para recibir a Daniel Fez en la ciudad olívica y disfrutar de una jornada de risas y reflexiones. ¡Hazte ya con tus entradas!

Festival Catropezas

Una de las actuaciones del Festival Catropezas 2026 Cedida

Desde el viernes 6 hasta el domingo 22 podremos disfrutar de prácticamente un mes entero de funciones del Festival Catropezas de danza contemporánea del Teatro Ensalle de la ciudad olívica.

Durante cuatro fines de semana, el Teatro Ensalle presentará las producciones de danza, tanto nacionales como internacionales, más destacadas del último curso.

La programación del Festival Catropezas se completará con la habitual exposición de esculturas de madera de Víctor Lorenzo.

V Metal Nostrum Fest

Cartel de la edición de 2026 del Metal Nostrum Fest Cedida

El sábado 7 podremos disfrutar de la quinta edición del festival de música metal por excelencia de la sala MasterClub, Metal Nostrum, que en esta ocasión traerá hasta la ciudad olívica una noche entera de temazos de tres grandes grupos.

Lapsus Mentis (Vigo), Black Bomber (León) y Vhäldemar (Vizcaya) animarán la sala MasterClub desde las 21:00 horas.

¡No te lo pienses más y consigue tu entradas ya!

Mercado Reciclado

Cartel de la edición de 2026 de Mercado Reciclado Cedida

El sábado 7 vuelve a la ciudad olívica la cuarta edición del Mercado Reciclado de Amorada, el lugar que volverá a acoger el mercado más económico de Vigo desde las 11:00 hasta las 20:00 horas.

Las actividades dentro del programa de esta edición incluyen:

Obradoiro para reparar tu ropa de Brigada Dedal

de Brigada Dedal Obradoiro de madera reciclada de Noemí Llantada

de Noemí Llantada Conversación sobre reciclaje textil

Música en directo con DJ Mambis, Luis Matg y Noemí Llantada

y Artesanía, upcycling, fotografía y cerámica

Piezas vintage y de segunda mano

Petiscos a cargo de Cobijo Cocina

Espectáculo ¡Acojonado!

Miguel Miguel presenta su espectáculo ¡Acojonado! en Vigo Cedida

El sábado 7 a las 19:00 horas aterriza en el Teatro Afundación el humorista español Miguel Miguel con su espectáculo ¡Acojonado!, una recopilación de todos sus monólogos y experiencias de los últimos años.

Miguel Miguel protagonizará una jornada reflexiva acerca de lo que queda por vivir después de cumplir los cuarenta años. Anécdotas de mala suerte, cómo sobrevivir en una familia siendo el menor de cuatro hermanos y mucho más que podrás descubrir solo si te acercas a disfrutar de ¡Acojonado!.

¿Te apuntas? ¡Consigue ya tus entradas!

VigoBodas

Cartel de la edición 2026 de VigoBodas Cedida

El sábado 7 y el domingo 8 vuelve al Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) el mayor evento de Galicia dedicado al sector de bodas y celebraciones: VigoBodas 2026.

Un año más, VigoBodas volverá a reunir a decenas de proveedores especializados en el universo nupcial. A lo largo de las dos jornadas presentarán a su público las últimas novedades y tendencias de este sector.

También se podrá disfrutar de un programa completo de desfiles de firmas destacadas, demostraciones de maquillaje y peluquería nupcial y animaciones en vivo.

Si estás planeando tu boda o tienes a algún familiar o amigo que esté interesado no dudes en pasarte por VigoBodas. ¡La entrada es gratuita!

Espectáculo de Xosé Touriñán

Cartel del nuevo espectáculo de Touriñán que llegará este mes a Vigo Cedida

El domingo 8 aterrizará en el Auditorio Teatro Afundación uno de los humoristas gallegos más destacados de la actualidad: Xosé A. Touriñán, quien presentará en Vigo dos espectáculos del nuevo espectáculo Moi Animal, uno a las 18:00 horas y otro a las 20:30 horas.

Este show consiste en un análisis de la relación que tenemos con los animales que nos rodean. Nos guiará por un viaje de risas y reflexiones que nos hará llegar a la conclusión de que somos la especie más contradictoria del planeta.

¿Eres tan 'animal' como Touriñán? Ven y descúbrelo en este nuevo show en vivo. ¡Hazte ya con tus entradas!