El mítico templo del rock de Vigo se convierte este sábado en un mercado de arte e ilustración. La Iguana Club

El mítico templo del rock de Vigo se convierte este sábado en un mercado de arte e ilustración

La Iguana Club, uno de los locales más emblemáticos de la noche viguesa, volverá a cambiar este sábado las guitarras y los conciertos por el arte y la creatividad.

El próximo 7 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, celebrará la segunda edición de 'The Iguana Market', un mercadillo que busca dar visibilidad a artistas y creadores locales y que tendrá entrada gratuita.

Después de una primera edición dedicada al merchandising de bandas de música de Vigo, el mercado regresa bajo el lema "Mestura creativa", con la artesanía, el arte y la ilustración como protagonistas. La iniciativa pretende convertir el histórico local de Churruca en un espacio de encuentro entre los creadores y el público, donde conocer sus trabajos y adquirir piezas originales.

Seis propuestas creativas

En esta ocasión participarán seis artistas y proyectos locales. Chatarra Loca llevará chapas, pegatinas, parches, ilustraciones y lámparas LED con una estética rockera y oscura, mientras que Andreiiinha mostrará sus diseños en láminas, camisetas y bolsas de tela. Por su parte, Nyanndrea presentará viñetas, fanzines, ilustraciones y diferentes artículos de merchandising.

También estará presente Lou Stripes, artista que combina el dibujo tradicional con el diseño gráfico digital y que es una de las fundadoras de la revista cultural VISCERAL. Además de sus cuadros y láminas, el público podrá encontrar ejemplares del último número de la publicación.

La ilustradora Patricia Abal, conocida como Miyagui Drawings, participará con sus creaciones de marcado contenido social y humanitario. Completará el mercado Ana Minué, responsable de QSQB (quesiquierehbolsa), un proyecto artesanal de bolsos diseñados y confeccionados individualmente, algunos con materiales poco habituales como bolsas de basura o plástico de burbujas.

Esta segunda edición consolida la propuesta mensual estrenada el pasado 3 de octubre, con la que La Iguana busca abrir sus puertas a distintas disciplinas artísticas y apoyar el talento creativo de Vigo.

El mercado se celebrará este sábado 7 de noviembre desde las 20:30 horas, con acceso gratuito para todos los visitantes.