Estos son todos los conciertos y eventos de los que podrás disfrutar en noviembre 2026 en Pontevedra Treintayseis

Estos son todos los conciertos y eventos de los que podrás disfrutar en noviembre 2026 en Pontevedra

Durante el mes de noviembre tendrá lugar la Gran Gala de Ilusionismo Galicia Ilusiona, la cual volverá a reunir en la ciudad del Lérez a algunos de los mejores ilusionistas de la escena nacional e internacional. A esta se sumará también una interesante selección de eventos gastronómicos, entre los que se incluye a ruta Pontedetapas y la feria gourmet Etiqueta Negra.

La música en vivo vendrá dada por Ángel Stanich, mientras que las salas y teatros acogerán funciones de obras como MISERY de William Goldman, el musical Meigas, habelas hainas, un tributo a ABBA y una representación con mirada gallega de la Casa de Bernarda Alba.

Pontedetapas

Del miércoles 4 al domingo 22 de noviembre

Cartel de la edición de 2026 de Pontedetapas Cedida

La nueva edición del evento gastronómico Pontedetapas vuelve con una nueva edición desde el miércoles 4 hasta el domingo 22.

Durante estas semanas se podrá disfrutar de un recorrido por diferentes establecimientos para disfrutar de todo tipo de tapas. Además, se mantendrán los precios del año pasado: de lunes a jueves a 4,50 horas y de viernes a domingo a 6 euros.

Las tapas estarán divididas en tres categorías diferentes: tapas tradicionales, tapas creativas y cocktails.

Los reconocimientos para el establecimiento ganador también vuelven a ser dos: un Showcooking en Etiqueta Negra 2027 y el Premio Tapa Pontevedra para la tapa favorita por votación popular.

Feria Etiqueta Negra

Sábado 7, domingo 8 y lunes 9

Cartel de la edición de 2026 de la feria Etiqueta Negra Cedida

El sábado 7, domingo 8 y lunes 9 vuelve a la ciudad del Lérez la feria gourmet Etiqueta Negra en el Recinto Ferial de Pontevedra, la cual volverá a reunir más de 100 expositores con productos como vinos, licores, vermús, cervezas, mermeladas, mieles, galletas y mucho más.

Como actividades paralelas a la exposiciones, Etiqueta Negra gozará de una zona de catas y un espacio gastro, además de un punto de encuentro para profesionales del sector.

El horario del sábado 7 y domingo 8 será de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el lunes 9 será de 11:00 a 16:00 horas.

Milla Solidaria Anedia

Domingo 8 de noviembre

XIII Móvete Pola Diabetes

Cartel de la edición de 2026 de la Milla Solidaria Cedida

El domingo 8 a partir de las 10:30 horas comenzará la Milla Solidaria Anedia, un evento deportivo y solidario que pone la mirada en la diabetes.

Los recorridos irán desde los 50 hasta los 1.609 metros de distancia.

Las inscripciones son gratuitas.

MISERY de William Goldman

Viernes 13 de noviembre

Representación del thriller 'Misery' de William Goldman Cedida

El viernes 13 a las 20:30 horas llega a la Sede Afundación la obra de William Goldman basada en la novela de Stephen King, MISERY, una historia donde convergen la imaginación, la locura y el desprecio.

La historia sigue a la enfermera Annie Wilkes, fanática de las novelas de Paul Sheldon, quien sufre un aparatoso accidente de coche y es rescatado por esta mujer. Lo que al principio parece una salvación se convierte en un peligroso juego de supervivencia.

¿Te atreves? Hazte ya con tus entradas.

Meigas, habelas hainas

Sábado 14 de noviembre

El musical 'Meigas, habelas hainas' llegará a Pontevedra este mes Cedida

El sábado 14 a las 20:00 horas tendrá lugar la representación de la obra teatral y musical Meigas, habelas hainas en Sede Afundación.

Las brujas de esta historia defienden su identidad frente a un pueblo gallego envuelto en niebla y leyendas. A través de rituales, canciones y lluvias mágicas podremos descubrir la tradición gallega que está tan arraigada en la figura de las meigas.

¿Te animas? Disfruta de una tarde inolvidable con esta obra gallega original. ¡Consigue tus entradas antes de que se agoten!

ABBA The New Experience

Domingo 15 de noviembre

El espectáculo 'ABBA The New Experience' Cedida

El domingo 15 a las 19:00 horas llega al Auditorio de Sede Afundación el espectáculo ABBA The New Experience, un tributo a uno de los grupos de pop más emblemáticos de la historia.

El Revolution Tour llega a la ciudad del Lérez con un gran despliegue de tecnología, escenografía, proyecciones e IA que sumergirá a todo el público en una auténtica experiencia de ABBA con éxitos como Mamma Mia, The Winner Takes It All, Fernando y muchas más.

No te quedes sin vivir este espectáculo único. ¡Consigue ya tus entradas!

Concierto de Ángel Stanich

Viernes 20 de noviembre

El artista Ángel Stanich hará una parada en Pontevedra como parte de su gira 'Por La Hierba' Cedida

El viernes 20 a las 21:00 horas en el Teatro Principal podremos disfrutar de una nueva cita de Ángel Stanich como parte de su Gira Por La Hierba.

El ermitaño del pop se presenta en la ciudad del Lérez para hacer disfrutar a todo su público de una jornada de sus mayores éxitos en directo, a los que se sumarán también los nuevos temas de su álbum Por La Hierba.

¡No te lo pienses más y consigue ya tus entradas antes de que se agoten!

Coaches de choque

Sábado 21 de noviembre

Show de humor de Rafa Durán y Oswaldo Digón

Cartel del espectáculo 'Coaches de choque'

El sábado 21 a las 20:30 horas en el Auditorio Sede Afundación de la ciudad del Lérez tendrá lugar una nueva cita humorística con Oswaldo Digón y Rafa Durán con su aclamado Coaches de choque.

Si lo que estás buscando es una sesión completa de terapia de impro-choque, donde podrás interactuar directamente con los cómicos, no dudes en hacerte con las entradas.

International Ballet Company

Sábado 28 de noviembre

La Bella Durmiente

El espectáculo de ballet de 'La Bella Durmiente' llega a Pontevedra Cedida

El sábado 28 a las 19:00 horas podremos disfrutar del espectáculo de La Bella Durmiente del International Ballet Company.

En este gran despliegue de danza, todo el público quedará boquiabierto con el ballet romántico en su máxima expresión.

Un espectáculo que debes ver, como mínimo, una vez en tu vida. ¡Consigue aquí tus entradas!

Bernarda de José Prieto

Viernes 27 de noviembre

Obra de teatro

'Bernarda' llega al teatro de Pontevedra Cedida

El viernes 27 a las 20:30 horas en el Auditorio Sede Afundación se podrá disfrutar de la representación de Bernarda de José Prieto, basada en la obra original de Federico García Lorca.

En el escenario, el público verá retratada la vida de dos generaciones de mujeres gallegas durante la Transición española de 1975. Por un lado, Bernarda envidua el mismo día que Franco muere, mientras que sus dos hijas pequeñas intentan salir del estricto periodo de luto mientras que la sociedad cambia a gran velocidad.

¡Consigue ya tus entradas!

Culturgal

Viernes 27 al domingo 29 de noviembre

Feria de las Industrias Culturales

Cartel de Culturgal Culturgal

Desde el viernes 27 hasta el domingo 29 se podrá disfrutar de una nueva edición de Culturgal en el Pazo da Cultura de Pontevedra, donde se acogerá una gran variedad de actividades lúdicas para público de todas las edades.

El programa de teatros, conciertos y obradoiros todavía no ha salido a la luz, pero se espera que lo conozcamos a lo largo de las próximas semanas.

Galicia Ilusiona

Domingo 29 de noviembre

Gran Gala Internacional de Magia

La Gran Gala Internacional de Magia Galicia Ilusiona vuelve a Pontevedra Cedida

El domingo 29 a las 17:00 horas regresa un año más al Auditorio de Sede Afundación la Gran Gala Internacional de Magia - Galicia Ilusiona, uno de los eventos de magia más esperados de todo el año en Pontevedra.

El maestro de ceremonias volverá a ser el showman Murphy, quien nos acompañará con su carisma inconfundible a lo largo de todo el espectáculo.

Los cinco magos e ilusionistas de esta nueva edición: