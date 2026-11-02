Alejandra en el Prix de la Danse Luisa Díaz Ciudad de México Prix de la Danse Luisa Díaz Ciudad de México

La bailarina viguesa que conquista la danza en México: "Mi sueño es bailar en un musical"

A los 20 años, la viguesa Alejandra Mae Morell Castro se ha proclamado campeona del Prix de la Danse de México y ha conseguido, además, la única Mención de Honor de esta edición. Un reconocimiento internacional que pone en valor su talento y la interpretación de Maybe, una coreografía creada por su profesora Sheila Loira que conquistó al jurado por su calidad técnica, musicalidad y madurez escénica.

Alejandra empezó practicando gimnasia rítmica, con el ballet como complemento, pero pronto descubrió que su verdadera vocación estaba sobre los escenarios. A los 17 años decidió dejar la rítmica para centrarse por completo en el baile y ampliar su formación en disciplinas como el jazz, el flamenco, el lírico y la danza clásica en la escuela Mediapunta. Desde entonces, ha ido sumando experiencias y oportunidades internacionales que la han llevado a competir en México y a conseguir becas para continuar su preparación en el extranjero.

Entre sus próximos objetivos están aprovechar las becas que ha obtenido para formarse en Argentina y Barcelona, cumplir su sueño de bailar en un musical y contribuir a crear oportunidades para la danza en Galicia a través del proyecto Ballet Metropolitano.

¿Cómo empezó tu pasión por la danza? ¿Cuándo descubriste que querías dedicarte a ello?

Bailo desde pequeña, pero antes competía en gimnasia rítmica y el ballet era un complemento para mejorar en rítmica. Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que lo que me gustaba era bailar y a los 17 años dejé por completo la gimnasia rítmica para dedicarme exclusivamente a la danza.

También cambié de escuela y empecé a bailar en Mediapunta. Fue importante porque empecé a recibir una formación más intensa y, sobre todo, más diversa, ya que pude probar muchos estilos nuevos, como flamenco, jazz, lírico o ballet. Eso me ayudó bastante a ampliar mi formación y mis posibilidades como bailarina.

¿Consideras que tu trayectoria en gimnasia rítmica te ha ayudado en tu formación como bailarina?

Sí, creo que me ayudó sobre todo a adquirir disciplina desde muy pequeña. Al formar parte de equipos de competición, entiendes lo que significa tener un compromiso y acudir a entrenar todos los días.

Por ejemplo, si tenía el cumpleaños de una amiga entre semana y me tocaba entrenar, tenía que priorizar los ensayos. Creo que esa disciplina y esa capacidad de sacrificio me han ayudado mucho.

¿Cómo es tu día a día actual? ¿Cuántas horas dedicas a entrenar y ensayar?

Depende bastante de la época del año. Cuando estoy preparando competiciones o audiciones, como ocurrió con el certamen de México, tengo que dedicarle muchas más horas. En esas etapas llegaba a la escuela a las cuatro de la tarde y después continuaba con las clases habituales, de seis a diez.

Mi rutina también depende de los estudios, porque sigo formándome y tengo que sacarme una carrera. Estudio Magisterio y por las mañanas voy a Pontevedra. Después, dependiendo de los entrenamientos, a veces como por el camino para poder llegar a la escuela a las cuatro y quedarme hasta las diez o las diez y media.

Con todo ese esfuerzo y las horas que requiere la danza, ¿sientes que merece la pena el sacrificio?

Sí, sin duda. Al final haces ese sacrificio pensando que en un futuro existe la posibilidad de dedicarte profesionalmente a lo que te gusta.

¿Ese es tu sueño? ¿Te gustaría formar parte de una compañía de danza?

Sí, aunque mi sueño, sobre todo, sería bailar en un musical. Es una meta que todavía veo lejana, pero me encantaría.

El reconocimiento en México también te ha abierto nuevas puertas. Has conseguido dos becas para continuar tu formación fuera de España. ¿Qué oportunidades te ofrecen?

Me dieron dos becas. Una es para realizar una formación de dos meses en Argentina y la otra es para un centro de profesionalización de danza contemporánea en Barcelona. Estoy muy ilusionada porque son oportunidades que me van a permitir seguir creciendo y mejorando mi técnica. Además, aunque sea un poco triste tener que marcharse fuera, es verdad que hacerlo te abre muchas más puertas. En las ciudades grandes hay más oportunidades y también puedes establecer contactos que te ayuden en tu carrera.

En México, el jurado destacó especialmente tu técnica, musicalidad y madurez interpretativa. ¿Qué tenía de especial la coreografía Maybe y qué querías transmitir con ella?

Para mí, esa coreografía es, sobre todo, sentimiento. La canción es triste y habla del desamor, pero cada vez que la bailo pienso en algo diferente que me está pasando en mi vida personal. En ese momento del certamen, lo que más me importaba era precisamente eso: transmitir lo que estaba sintiendo.

¿Utilizas entonces la danza como una forma de expresar emociones que quizá te cuesta comunicar con palabras?

Sí. Soy una persona a la que le cuesta bastante hablar y expresarse verbalmente. Por eso utilizo el baile para transmitir todo aquello que me cuesta exteriorizar hablando.

¿Cómo viviste el momento en el que te anunciaron como ganadora del Prix de la Danse de México y, además, recibiste la única Mención de Honor del certamen?

Al principio no me lo creía. Estaba muy nerviosa porque, además, había conseguido una beca para poder estar allí y sentía mucha presión. Recibir ese reconocimiento fue como liberar todo de repente. Pensé: "Igual no lo he hecho tan mal, igual sí que merecía estar aquí".

Más allá de tu formación y de las oportunidades que están surgiendo fuera, también estás trabajando para impulsar la danza en Galicia. ¿En qué consiste el proyecto del Ballet Metropolitano?

Ahora mismo estoy más centrada en ese proyecto que en los propios ensayos. Estamos poniendo en marcha el Ballet Metropolitano, una iniciativa que ya existe en otros lugares, como Barcelona. La idea es crear una especie de compañía que pueda realizar espectáculos en Galicia y ofrecer oportunidades a los bailarines de aquí para bailar en Galicia.

Nos estamos juntando varios bailarines. Por el momento somos pocos, pero queremos ir incorporando a más personas para poder desarrollar el proyecto y bailar aquí.