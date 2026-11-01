Vigo se vuelca contra el cáncer con una cena baile solidaria en Bouzas: fecha y entradas

El Liceo Marítimo de Bouzas celebrará el próximo 27 de noviembre, a partir de las 21:30 horas, su tercera Cena Baile Benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer en Vigo. La cita tendrá lugar en el Salón Principal del club y combinará gastronomía, música y solidaridad para recaudar fondos destinados a pacientes oncológicos y sus familias.

La entrada para disfrutar de la cena y el baile tendrá un precio de 32 euros, de los que cinco se destinarán a la asociación. Quienes prefieran asistir únicamente al baile podrán hacerlo por 10 euros, con un donativo de dos euros incluido.

Los fondos recaudados contribuirán a mantener los servicios gratuitos que ofrece la entidad en Vigo, entre ellos atención psicológica y social, fisioterapia, nutrición y acompañamiento a pacientes y familiares, además de apoyar la investigación contra el cáncer.

Las reservas ya están abiertas y pueden realizarse a través del teléfono 986 232 442 o del correo electrónico info@liceobouzas.com. La organización contactará con los inscritos una semana antes del evento para gestionar la retirada y el pago de las entradas.

Además, quienes no puedan asistir podrán colaborar a través de una Fila 0, realizando sus aportaciones en la cuenta habilitada por la organización: ES43 0049 6781 1329 1603 1265 (Banco Santander).