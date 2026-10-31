Vigo repartirá hasta 4.000 kilos de caramelos sin gluten durante la Cabalgata de Reyes de 2027

El Concello de Vigo continúa con los preparativos de la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero de 2027. La Xunta de Goberno Local ha aprobado la licitación del suministro de caramelos que se repartirán durante la jornada, con un presupuesto de 24.640 euros y una cantidad máxima de 4.000 kilos.

Los dulces deberán ser sin gluten y se distribuirán tanto durante la cabalgata estática de la mañana como a lo largo del recorrido que realizarán Sus Majestades los Reyes Magos por las calles de Vigo durante la tarde.

Según las condiciones de la contratación, los caramelos deberán suministrarse en bolsas de un kilo y entregarse en las dependencias municipales antes de las 12:00 horas del 29 de diciembre, con el objetivo de tener preparado el reparto con antelación a la celebración.

258.000 euros en la Cabalgata

La compra de caramelos se suma a otras contrataciones municipales para organizar la llegada de los Reyes Magos a Vigo, que este año tendrá como temática "Bosque, naturaleza y magia".

Entre las principales partidas figura la destinada a la producción técnica y los servicios auxiliares, con un presupuesto de licitación de 120.816,24 euros, así como el contrato para el diseño y producción de cinco carrozas municipales, dotado con otros 112.955,27 euros.

En conjunto, estas tres contrataciones suman 258.411,51 euros, IVA incluido, una cifra que no representa necesariamente el coste total del evento, ya que podrían existir otras partidas asociadas a su organización.

La programación prevista incluye una cabalgata estática entre las 11:00 y las 15:00 horas, el desfile por las calles de la ciudad entre las 17:00 y las 20:30 horas y la posterior recepción de los Reyes Magos hasta las 21:00 horas.