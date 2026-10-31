Ni Samaín ni Halloween: así celebran el Día de Muertos los mexicanos en Vigo

Mientras Vigo se prepara para celebrar el Samaín y Halloween, la comunidad mexicana de la ciudad vive una de las fechas más especiales de su calendario: el Día de Muertos.

Una tradición en la que las flores, la música, los alimentos y los recuerdos sirven para recibir simbólicamente a quienes ya no están. Porque, en México, la muerte también se celebra.

La asociación Mexicanos en Galicia ha preparado en su sede de la Avenida de Camelias un altar de muertos elaborado artesanalmente por más de treinta voluntarias, que llevan semanas trabajando en sus diferentes elementos. Su presidenta, Julia Acevedo, explica a Treintayseis el significado de cada detalle de una ofrenda en la que nada está colocado al azar.

"Nuestro altar se huele, se come y se baila", resume Acevedo, mientras recorre una composición llena de colores, flores, calaveras y objetos personales.

El altar de muertos

Uno de los elementos principales es el arco de flores, que simboliza el paso de las almas desde el inframundo al mundo de los vivos. A su alrededor aparecen las características flores de cempasúchil, de origen mexicano, cuyo nombre procede del náhuatl y hace referencia a sus numerosos pétalos. Su color y aroma sirven, según la tradición, para guiar a los difuntos.

"Los altares se dedican a nuestros seres queridos, a nuestras ánimas y a nuestros difuntos", explica Acevedo. Por eso, junto a las fotografías se colocan objetos y alimentos que gustaban a las personas homenajeadas.

"Si fumaba sus cigarritos, si le gustaban sus tequilitas o el mole, se le ponen las cosas que al fallecido le gustaban", señala.

En la ofrenda viguesa hay espacio para una abuela andaluza a la que le encantaba el romero y los mazapanes, y también para una pionera de la medicina española. Los altares, recuerda Acevedo, pueden dedicarse tanto a familiares como a personajes relevantes de la historia.

Tampoco faltan el pan de muerto, un bollo tradicional decorado con formas que representan huesos, y que difiere según la zona del país; las velas, que iluminan el camino de regreso; el copal, una resina aromática; o el papel picado, que simboliza el viento.

"Tenemos un vaso de agua para que el alma beba después de cruzar todo el camino y un platito de sal para que el ánima se purifique", detalla la presidenta.

Calaveras y catrinas

Otro de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos son las calaveras de colores y las elegantes catrinas.

Acevedo recuerda que estas últimas tienen su origen en una sátira social mexicana. La figura nació como la Calavera Garbancera, creada por el grabador José Guadalupe Posada para criticar a quienes renegaban de sus raíces indígenas y pretendían aparentar una posición social más elevada.

Posteriormente, fue Diego Rivera el que la popularizó con la vestimenta y la apariencia que hoy la han convertido en un icono de México.

La celebración reúne así elementos de las culturas prehispánicas y de la tradición católica, con crucifijos e imágenes religiosas que también encuentran su lugar en las ofrendas.

Fiesta mexicana en pleno Vigo

La asociación ha organizado para este sábado 31 de octubre una jornada de actividades de 11:00 a 17:00 horas en su sede, situada en el entresuelo del número 66A de la avenida de Camelias.

La programación incluye una sesión de zumba con la catrina Lulú a las 11:30 horas, pintacaras entre las 12:00 y las 13:00 y un concurso de catrinas y catrines, tanto infantil como adulto, a partir de las 13:00. También habrá lotería mexicana, gastronomía típica, artesanía y explicaciones sobre el altar.

Además, del 27 de octubre al 2 de noviembre se celebra una ruta de altares por Galicia. En Vigo pueden encontrarse ofrendas en el Centro Navia Vello y en el Centro Sociocomunitario Rivera Atienza, además de la sede de la asociación, cuyo altar podrá visitarse este sábado.

La iniciativa se extiende también a otros municipios gallegos, como Pontevedra, Tui, Ourense, Santiago y Lugo, para dar a conocer una celebración que transforma el recuerdo de los ausentes en una manera de mantenerlos presentes.

Una tradición que, lejos de olvidar a quienes se fueron, los invita a volver a casa, aunque solo sea por unos días.