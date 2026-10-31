Feijóo, 65 años, sobre su infancia: "Con 10 años fui a un internado. Éramos más de 90 chavales en el dormitorio"

Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia desde el 2009 hasta el 2022 y actual líder del Partido Popular (PP), aspira a convertirse en el próximo presidente del Gobierno durante los siguientes cuatro años si así lo deciden las urnas de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.

Criado en Os Peares (Ourense), el mismo día en el que cumplió 10 años se marchó a un internado marista en León. Tras esto se trasladaría a estudiar a Ourense y más tarde a Santiago de Compostela, donde cursaría la carrera de Derecho. A partir de ahí, comenzó su trayectoria laboral hasta llegar a la política, puesto que, en un principio, había rechazado.

Su infancia en Os Peares

Os Peares es el pequeño pueblo gallego donde creció antes de tener que dejar su hogar para continuar sus estudios en León. Una etapa que, según reconoció en diversas ocasiones, fue determinante en la construcción de su personalidad.

En un vídeo publicado por el PP en 2023, Feijóo repasó algunos de sus recuerdos de infancia, desde sus juegos en las calles del pueblo hasta los momentos que compartía con su familia, sobre todo con su abuela: "Me lo pasaba bien jugando en las calles del pueblo, en los ríos, en los puentes y, por supuesto, ayudando en la tienda de la abuela. Era un niño feliz", recordó.

Dos años más tarde, en el pódcast Media Power, volvió a dedicar unas palabras a sus orígenes y al vínculo emocional que, según cuenta, mantiene con Os Peares: "Es mi Macondo, un pueblo mágico donde tengo mis raíces y que me ha acompañado toda mi vida", afirmó. Y añadió: "Sería totalmente distinto si hubiera nacido en otro lugar".

Feijóo también destacó las enseñanzas que recibió durante aquellos primeros años. De sus padres y abuelos conserva un consejo que, según asegura, le ha acompañado a lo largo de su trayectoria: "Haz las cosas bien. Sé serio y piensa en los demás".

"Ha marcado toda mi vida"

La infancia de Feijóo dio un giro cuando, el mismo día que cumplió los 10 años, sus padres decidieron enviarlo a un internado marista en León. "El 10 de septiembre, el mismo día que cumplí años, me cojo un tren con dificultad para llevar la maleta, y un hermano marista me estaba recogiendo en la ciudad de León por la noche", recordó en Media Power.

"Es un impacto emocional", reconoció al hablar de la experiencia. Entre los recuerdos de su primer día destaca el momento en el que llegó al dormitorio. "Todavía recuerdo cuando entré en el dormitorio corrido, estábamos más de 90 chavales durmiendo allí". Según cuenta, muchos eran procedentes de familias humildes de pueblos de León, de Galicia, de Asturias, de Cantabria...

A los 14 años se trasladó a Ourense para continuar sus estudios. Más adelante cursó Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela.