Estos son todos los conciertos de noviembre 2026 en Vigo que animarán la ciudad olívica
Los escenarios a lo largo de todo Vigo acogerán un amplio repertorio de conciertos de algunas de las personalidades más destacadas de la música nacional e internacional
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El mes de noviembre se estrena en la ciudad olívica con diferentes conciertos para todo tipo de gustos. Desde el nuevo sonido urbano que traerán Clarent e Hijos de la Ruina, pasando por el rap y hip hop clásico de Sho-Hai (ex Violadores del Verso) y sin olvidar citas tan imprescindibles como la de Malú.
Tampoco podrá faltar el flamenco, el cual llegará a la ciudad olívica gracias a María José Llergó. Sin embargo, si eres más de ritmos latinos, Galvan Real tiene un espectáculo ideal para ti. Por último, exploraremos los rincones del nuevo pop experimental de la mano de Belén Aguilera.
Clarent
- Viernes 13 de noviembre
El viernes 13 a las 21:00 horas damos inicio a la temporada de grandes conciertos de noviembre en la ciudad olívica con una cita de Clarent en IFEVI.
El cantante puertorriqueño Clarent, con solo 21 años, ya se ha proclamado como una de las jóvenes voces más destacadas de la música urbana latina actual. Este mes aterriza en España para presentar su nuevo álbum No Pasa Nada Hombre.
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María José Llergó
- Viernes 13 de noviembre
El viernes 13 a las 21:00 horas tenemos una cita paralela de la mano de María José Llergó, quien llega con El Juego Tour al Auditorio del Teatro Afundación de la ciudad olívica.
La cantautora, reconocida con un Premio Goya en 2022, presentará por primera vez en directo los nuevos temas de su álbum homónimo, el cual habla sobre la transformación, el riesgo y la libertad creativa a través de ritmos flamencos contemporáneos.
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Sho-Hai
- Viernes 13 de noviembre
El viernes 13 a las 22:00 horas tenemos una última cita en la sala Rouge de la mano del rapero Sho-Hai, antiguo integrante de Violadores del Verso, el proyecto musical que lo hizo conocido en toda España.
Desde hace años, Sho-Hai goza de una exitosa carrera en solitario, destacando por temas como El Rey del Despecho, Te Pone Bien o El Mejor. Actualmente se encuentra girando por el país para presentar su nuevo álbum Polvo, demostrando que sigue siendo una voz clave en el rap nacional.
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Quique González & Toni Brunet
- Sábado 14 de noviembre
El sábado 14 a las 21:30 horas en Teatro Afundación se podrá disfrutar de una nueva cita musical del ciclo Acustiquísimos 2026, la cual estará protagonizada por el cantautor Quique González y su guitarrista y productor Toni Brunet.
Se subirán a uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad olívica para presentar su último disco, 1973, con el que se han embarcado en una ambiciosa gira nacional.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este concierto íntimo y acústico de dos de las figuras más destacadas del panorama musical en España. ¡Consigue ya tus entradas!
Hijos de la Ruina
- Sábado 14 de noviembre
El sábado 14 a las 20:00 horas llegan Hijos de la Ruina, el proyecto de los artistas urbanos Natos y Waor y Recycled J, al Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) para presentar en vivo su nuevo álbum HDLR Vol. 4.
El trío madrileño se embarca en una gira nacional en la que celebran un legado más vivo que nunca gracias a sus temas virales y millones de escuchas en Spotify y visualizaciones en YouTube, como BAJO ZERO, MOLTISANTI y PIERDO EL CONTROL.
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Malú
- Sábado 21 de noviembre
El sábado 21 a las 21:00 horas tenemos una emocionante cita con Malú en el Auditorio Mar de Vigo, donde presentará en vivo las canciones de su álbum más personal hasta la fecha: QUINCE.
Con el QUINCE tour, esta emblemática artista española recorrerá diferentes teatros de España para presentar sus éxitos de siempre acompañados de los nuevos temas de QUINCE, un universo sonoro en el que la cantante se reconcilia con la niña que empezó su carrera con tan solo 15 años.
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Galvan Real
- Sábado 21 de noviembre
El sábado 21 a las 21:30 horas aterriza Galvan Real en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) para celebrar por todo lo alto sus diez años de exitosa trayectoria musical.
Con esta gira, Galvan Real agradece a todos esos fans que lo han apoyado desde los inicios de su carrera musical. Desde su debut Te Deseo hasta algunos de sus mayores éxitos, como Tu Velero, La Vida Bailando y Mi Amuleto.
Las entradas todavía están a la venta. ¡Date prisa y hazte con ellas antes de que se agoten!
Belén Aguilera
- Viernes 27 de noviembre
El viernes 27 a las 21:00 horas la cantautora Belén Aguilera, una de las jóvenes voces de la escena musical contemporánea con mayor proyección en los últimos años, presentará su espectáculo musical Puro Teatro en el Auditorio Mar de Vigo.
Después de haber recorrido diferentes escenarios de algunos de los festivales más grandes de España, entre ellos el Morriña Fest, Belén Aguilera aterriza en Vigo con el universo de su último álbum, Anela, para protagonizar un espectáculo que trasciende la definición de 'concierto'.
No te pierdas este gran show que cerrará por todo lo alto el mes de eventos en la ciudad olívica. ¡Hazte ya con tus entradas!
Conciertos de noviembre
- 1 de noviembre: Joy Guidry en Mondo Club
- 6 de noviembre: Night of Techno Pop en el Auditorio Mar de Vigo
- 6 de noviembre: Erik Urano en Mondo Club
- 6 de noviembre: Los Acebos + Dani Cornes (Ciclo Orixe) en La Fábrica de Chocolate
- 6 de noviembre: Mad Martin Trío + Los Triplets en la sala Supersonic
- 7 de noviembre: Elio Toffana en la sala Doppler
- 7 de noviembre: Cora Yako (Ciclo Novos Pulsos) en La Fábrica de Chocolate
- 7 de noviembre: Santuario (Tributo a Iron Maiden) en Transylvania Pub
- 12 de noviembre: Laura Diepstraten en La Fábrica de Chocolate
- 12 de noviembre: Miguel Camilo Trío en el Auditorio Mar de Vigo
- 13 de noviembre: L'haine en Mondo Club
- 13 de noviembre: Clarent en IFEVI
- 13 de noviembre: María José Llergó en el Teatro Afundación
- 13 de noviembre: Por Placer en la sala Supersonic
- 13 de noviembre: Sho-Hai en la sala Rouge
- 13 de noviembre: Sobrezero en La Fábrica de Chocolate
- 14 de noviembre: Daniel Higiénico en el Café Uf
- 14 de noviembre: Hijos de la Ruina en IFEVI
- 14 de noviembre: Mississippi Queen & The Wet Dogs en La Pecera
- 14 de noviembre: Quique González & Toni Brunet en Teatro Afundación
- 15 de noviembre: St. Paul & The Broken Bones en el Teatro Afundación
- 18 de noviembre: Beau Wanzer + Cult of Auspex en La Fábrica de Chocolate
- 19 de noviembre: Clearwater Creedence Revival en la sala Master Club
- 20 de noviembre: Múltipla en la sala Doppler
- 20 de noviembre: Ricky Hombre Libre en la sala Supersonic
- 20 de noviembre: Holocausto Caníbal + Cochambre en Transylvania Pub
- 21 de noviembre: Malú en el Auditorio Mar de Vigo
- 21 de noviembre: Ritual de lo Grotesko 666 en Transylvania Pub
- 21 de noviembre: Battosai + Acouga en la sala Kominsky
- 21 de noviembre: Simply the Best - Tina Turner Tribute en el Teatro Salesianos
- 21 de noviembre: Concierto solidario - 20º aniversario de Proyecto Gato en Ocean Rock Bar
- 21 de noviembre: Galvan Real en IFEVI
- 21 de noviembre: Moxtrencoduro en La Fábrica de Chocolate
- 26 de noviembre: Desinteresse en La Fábrica de Chocolate
- 27 de noviembre: Belén Aguilera en el Auditorio Mar de Vigo
- 28 de noviembre: Cresh K en la sala Doppler
- 29 de noviembre: 'He's Back' - Michael Jackson Tribute en el Auditorio Mar de Vigo
- 29 de noviembre: Mengers + Makkina de Eviscërado en La Fábrica de Chocolate