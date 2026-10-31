Estos son todos los conciertos de noviembre 2026 en Vigo que animarán la ciudad olívica Treintayseis

Estos son todos los conciertos de noviembre 2026 en Vigo que animarán la ciudad olívica

El mes de noviembre se estrena en la ciudad olívica con diferentes conciertos para todo tipo de gustos. Desde el nuevo sonido urbano que traerán Clarent e Hijos de la Ruina, pasando por el rap y hip hop clásico de Sho-Hai (ex Violadores del Verso) y sin olvidar citas tan imprescindibles como la de Malú.

Tampoco podrá faltar el flamenco, el cual llegará a la ciudad olívica gracias a María José Llergó. Sin embargo, si eres más de ritmos latinos, Galvan Real tiene un espectáculo ideal para ti. Por último, exploraremos los rincones del nuevo pop experimental de la mano de Belén Aguilera.

Clarent

Viernes 13 de noviembre

El cantante puertorriqueño Clarent llega este mes a Vigo Cedida

El viernes 13 a las 21:00 horas damos inicio a la temporada de grandes conciertos de noviembre en la ciudad olívica con una cita de Clarent en IFEVI.

El cantante puertorriqueño Clarent, con solo 21 años, ya se ha proclamado como una de las jóvenes voces más destacadas de la música urbana latina actual. Este mes aterriza en España para presentar su nuevo álbum No Pasa Nada Hombre.

¡Compra ya tus entradas, que están volando! Te prometemos que no te vas a arrepentir.

María José Llergó

Viernes 13 de noviembre

La artista flamenca María José Llergó aterriza en la ciudad olívica Cedida

El viernes 13 a las 21:00 horas tenemos una cita paralela de la mano de María José Llergó, quien llega con El Juego Tour al Auditorio del Teatro Afundación de la ciudad olívica.

La cantautora, reconocida con un Premio Goya en 2022, presentará por primera vez en directo los nuevos temas de su álbum homónimo, el cual habla sobre la transformación, el riesgo y la libertad creativa a través de ritmos flamencos contemporáneos.

¡Consigue ya tus entradas!

Sho-Hai

Viernes 13 de noviembre

El rapero Sho-Hai dará un concierto en la sala Rouge de Vigo Cedida

El viernes 13 a las 22:00 horas tenemos una última cita en la sala Rouge de la mano del rapero Sho-Hai, antiguo integrante de Violadores del Verso, el proyecto musical que lo hizo conocido en toda España.

Desde hace años, Sho-Hai goza de una exitosa carrera en solitario, destacando por temas como El Rey del Despecho, Te Pone Bien o El Mejor. Actualmente se encuentra girando por el país para presentar su nuevo álbum Polvo, demostrando que sigue siendo una voz clave en el rap nacional.

¡No te quedes sin tus entradas! Consíguelas ya en este enlace.

Quique González & Toni Brunet

Sábado 14 de noviembre

El ciclo Acustiquísimos 2026 llega a la ciudad olívica con Quique González y Toni Brunet Acustiquísimos

El sábado 14 a las 21:30 horas en Teatro Afundación se podrá disfrutar de una nueva cita musical del ciclo Acustiquísimos 2026, la cual estará protagonizada por el cantautor Quique González y su guitarrista y productor Toni Brunet.

Se subirán a uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad olívica para presentar su último disco, 1973, con el que se han embarcado en una ambiciosa gira nacional.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de este concierto íntimo y acústico de dos de las figuras más destacadas del panorama musical en España. ¡Consigue ya tus entradas!

Hijos de la Ruina

Sábado 14 de noviembre

Los Hijos de la Ruina llega al IFEVI este mes de noviembre Cedida

El sábado 14 a las 20:00 horas llegan Hijos de la Ruina, el proyecto de los artistas urbanos Natos y Waor y Recycled J, al Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) para presentar en vivo su nuevo álbum HDLR Vol. 4.

El trío madrileño se embarca en una gira nacional en la que celebran un legado más vivo que nunca gracias a sus temas virales y millones de escuchas en Spotify y visualizaciones en YouTube, como BAJO ZERO, MOLTISANTI y PIERDO EL CONTROL.

¡Date prisa y consigue ya tus entradas antes de que se agoten!

Malú

Sábado 21 de noviembre

La cantautora Malú vuelve a los escenarios con su 'QUINCE Tour' Cedida

El sábado 21 a las 21:00 horas tenemos una emocionante cita con Malú en el Auditorio Mar de Vigo, donde presentará en vivo las canciones de su álbum más personal hasta la fecha: QUINCE.

Con el QUINCE tour, esta emblemática artista española recorrerá diferentes teatros de España para presentar sus éxitos de siempre acompañados de los nuevos temas de QUINCE, un universo sonoro en el que la cantante se reconcilia con la niña que empezó su carrera con tan solo 15 años.

No te pierdas la oportunidad de acudir a este espectáculo único. ¡Consigue ya sus entradas!

Galvan Real

Sábado 21 de noviembre

Galvan Real dará un emocionante concierto en Vigo este mes Cedida

El sábado 21 a las 21:30 horas aterriza Galvan Real en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) para celebrar por todo lo alto sus diez años de exitosa trayectoria musical.

Con esta gira, Galvan Real agradece a todos esos fans que lo han apoyado desde los inicios de su carrera musical. Desde su debut Te Deseo hasta algunos de sus mayores éxitos, como Tu Velero, La Vida Bailando y Mi Amuleto.

Las entradas todavía están a la venta. ¡Date prisa y hazte con ellas antes de que se agoten!

Belén Aguilera

Viernes 27 de noviembre

Belén Aguilera cierra el mes de noviembre con su 'Puro Teatro Tour' Cedida

El viernes 27 a las 21:00 horas la cantautora Belén Aguilera, una de las jóvenes voces de la escena musical contemporánea con mayor proyección en los últimos años, presentará su espectáculo musical Puro Teatro en el Auditorio Mar de Vigo.

Después de haber recorrido diferentes escenarios de algunos de los festivales más grandes de España, entre ellos el Morriña Fest, Belén Aguilera aterriza en Vigo con el universo de su último álbum, Anela, para protagonizar un espectáculo que trasciende la definición de 'concierto'.

No te pierdas este gran show que cerrará por todo lo alto el mes de eventos en la ciudad olívica. ¡Hazte ya con tus entradas!

Conciertos de noviembre