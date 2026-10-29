Los planes que puedes hacer el fin de semana en Vigo para celebrar Samaín por todo lo alto Cedida

Los planes que puedes hacer el fin de semana en Vigo para celebrar Samaín por todo lo alto

El fin de semana más terrorífico del año llega a la ciudad olívica con una serie de eventos y planes que nadie se querrá perder. La banda sonora de estos días estará protagonizada por algunas de las formaciones más destacadas del panorama musical español: Arde Bogotá y Fito & Fitipaldis.

Por otro lado, también podremos disfrutar de una sesión de Halloween de la mítica Wake Up!, así como de una serie de espectáculos que incluyen las óperas de Giovanni de Mozart y Pagliacci de Ruggero Leoncavallo.

Conciertos del fin de semana

Arde Bogotá aterriza en la ciudad olívica Cedido

El jueves 29 a las 21:00 horas aterriza en el Auditorio Mar de Vigo uno de los grupos más destacados de España, Arde Bogotá, quienes presentarán en vivo las canciones de su nuevo disco Hervideros.

El viernes 30 a las 21:00 horas llega al Auditorio Mar de Vigo uno de los nombres más icónicos del rock español: Fito & Fitipaldis, quien regresa con un recorrido por teatros y auditorios de su ya conocido Aullidos Tour.

El viernes 30 a partir de las 00:00 horas tenemos cita en la sala MasterClub con Overdose Club, que en esta ocasión protagonizará una sesión donde se une lo alternativo, urbano y la electrónica en una sesión especial de Halloween que protagonizará a Ben Yart, Kaix9o DJ Set y Wabii.

Otros conciertos destacados incluyen el de Slappy Av (viernes 30) en la sala Doppler, el de Glockenwise y Gilherme Zapata (viernes 30) y el de Espiricom y Narkom (sábado 31) en La Fábrica de Chocolate, y el de Exsonvaldes (viernes 30) en la sala Supersonic.

Representación de Madama Butterfly

'Madama Butterfly' se representará este mes en Vigo Cedida

El sábado 31 a las 20:00 horas tendrá lugar la representación de Madama Butterfly en el Auditorio Mar de Vigo, una obra representada por la Ópera Nacional de Moldavia dividida en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica.

La historia retrata la trágica historia de amor entre Madama Butterfly y el oficial de la marina estadounidense Pinkerton en la que ella prefiere hacerse el harakiri antes de vivir una vida con deshonor.

Wake Up! Halloween

Cartel del festival Wake Up! Halloween Cedida

El sábado 31 a partir de las 00:00 horas se podrá disfrutar de una nueva cita electrónica en el Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) de la mano del festival Wake Up! con su versión más terrorífica.

Como line up de este fin de semana tenemos a Héctor Oaks, Universo Makina, Relajadita, Isma B y Muiños, tres artistas que garantizan una jornada inolvidable. ¡No te lo pierdas!

Samaín do Calvario

El Samaín do Calvario llega de nuevo a la ciudad olívica Cedida

El día de hoy, jueves 29, se estrenan las actividades del Samaín do Calvario, las cuales se extenderán hasta el sábado 31.

La programación, como cada año, incluye una serie de planes orientados a los niños y niñas del barrio.

Feria del Disco

Cartel de la Feria del Disco de Vigo Cedida

El domingo 1 desde las 11:00 hasta las 14:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas se podrá disfrutar de una nueva edición de la Feria del Disco en el Hotel NH Collection Vigo.

Esta cita volverá a reunir a todo aquel interesado en la compraventa de discos y CDs en un evento al que se podrá acceder de manera completamente gratuita.

Representación de Don Giovanni

La ópera 'Don Giovanni' llega a los escenarios olívicos a principios de este mes Cedida

El domingo 1 a las 18:30 horas el Auditorio del Teatro Afundación acogerá la representación de Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart y Lorenzo Da Ponte, considerada una de las grandes óperas de la historia de la música.

En esta obra inspirada en El burlador de Sevilla de Tirso de Molina se combina el drama, la comedia y la profundidad psicológica de los personajes para crear una historia que habla sobre el deseo, el poder y desafío moral del mito de Don Juan.

Una experiencia operística imprescindible. ¡Consigue ya tus entradas!

Representación de Pagliacci

La ópera 'Pagliacci' aterriza en Vigo Cedida

El domingo 1 a las 19:00 horas se representará la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo en el Auditorio Mar de Vigo, a través de la cual descubriremos la trágica historia del actor Canio.

En la ópera de Pagliacci seguimos la historia del líder de una compañía de teatro itinerante, Canio, quien sospecha que su mujer, Nedda, le está siendo infiel, así que termina asesinándola a ella y su amante en escena.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una de las obras más clásicas de la ópera. Puedes comprar aquí tus entradas.