El Casco Vello de Vigo cancela todas las actividades del Samaín en solidaridad con las víctimas de Urda (Toledo)

El accidente de tren de Urda (Toledo) ha consternado a todos los ciudadanos de la península. Tras la suspensión de agendas políticas y eventos deportivos, las asociaciones vecinales empiezan a cancelar sus actividades por Samaín, Halloween y el Día de Todos los Santos.

Es el caso de las Asociación Veciñal e Cultural do Casco Vello de Vigo, que ha comunicado este miércoles que ha cancelado todas las actividades del Samaín previstas para este sábado 31 de octubre. De esta forma, muestra su solidaridad con las víctimas y con las familias del accidente de tren ocurrido esta mañana en Toledo.

"Agradecemos la comprensión de todos los vecinos", han añadido en una publicación en redes sociales. Estaba previsto que la programación arrancara el sábado a las 17:30 horas con talleres infantiles y continuaría a las 18:30 horas con una sesión de cuentacuentos.

Más tarde, sobre las 19:00 horas, realizarían el reparto de castañas a "prezos populares" y, a las 20:00 horas, tendría lugar la salida de la Santa Compaña. A las 21:00 horas se realizaría una "foliada de defuntos" en la Praza do Berbés donde se ubicaría toda la actividad.