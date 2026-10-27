Baiona (Pontevedra) cuenta los días para Navidad y abre las inscripciones para su concurso de adornos

No sólo Vigo, toda la ría cuenta los días y las horas para la llegada de la Navidad. El Concello de Baiona ha abierto el plazo de inscripciones para participar en la IV edición del Concurso de Decoración de Adornos de Navidad de tamaño Medio-Gigante elaborados con materiales reciclados.

Según ha informado el gobierno local en un comunicado, la propuesta invita a los vecinos, a los comercios locales y a las entidades sociales a transformar materiales reciclados en "auténticas obras decorativas, creando un ambiente festivo y sostenible".

La actividad tiene como objetivo promover la creatividad, la participación ciudadana y el respeto por el medio ambiente. "Este certamen es mucho más que un concurso, es una oportunidad para trabajar entre amigos, vecinos y familiares", ha afirmado el alcalde, Jesús Vázquez Almuíña.

El concurso establece dos categorías de participación: una para asociaciones y entidades sociales, y otra para comercios locales y particulares. El Concello establece premios que van desde los 100 hasta los 800 euros para cada una de las categorías.

En caso de que algún premio quede desierto, como novedad en esta cuarta edición, el dinero sobrante se distribuirá entre los participantes que no obtuvieron premio. De esta forma, Baiona elabora una ayuda por participar, que no superará los 100 euros por concursante, que podrán formalizar su solicitud hasta el 15 de noviembre.

Las decoraciones se expondrán en las calles de Baiona entre el 23 de noviembre y el 2 de diciembre, y permanecerán expuestas hasta el 6 de enero de 2027. El Concello asignará los espacios disponibles y facilitará un punto de luz para aquella instalación que la necesite.