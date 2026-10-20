Una ruta terrorífica que termina con chocolate caliente: así celebran el Samaín en Nigrán (Pontevedra)

La Asociación de Vecinos de Monteferro, en colaboración con el Concello de Nigrán, celebrará la noche de Samaín por todo lo alto con una ruta que promete diversión para grandes y pequeños.

La actividad tendrá lugar el sábado 31 de octubre, con salida a las 19:00 horas desde el lavadero de Sancho. El recorrido continuará por la rúa das Presas y finalizará en la rúa Otero Pedrayo.

Para completar la celebración, los asistentes podrán disfrutar de una chocolatada final en el local de la Asociación Vecinal.

Las personas interesadas en participar o en obtener más información pueden llamar al teléfono 652 006 443.