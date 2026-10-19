Así es el plan que ofrece la Isla de Ons (Pontevedra) para Samaín: pistas y pruebas bajo el cielo nocturno

Este 31 de octubre, la Isla de Ons se convierte en un auténtico paraje fantasmal con la celebración de la II edición de su Rastrexo, una aventura nocturna pensada para descubrir las historias, rincones mágicos y la riqueza natural de este espacio protegido de una forma totalmente diferente coincidiendo con la noche de Samaín.

La actividad, organizada por la naviera Piratas de Nabia, invita a los participantes a explorar en equipo el interior de la isla, resolver pistas y superar pruebas con la única ayuda de sus linternas. Durante el recorrido, deberán descifrar enigmas relacionados con la flora, la fauna y la historia del lugar, en una experiencia que combina la emoción de un juego nocturno con el descubrimiento del entorno natural del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

La experiencia dará comienzo el próximo sábado 31 de octubre a las 19:00 horas, con salida en barco desde el Puerto de Bueu, y la actividad completa tendrá una duración aproximada de cuatro horas y media. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial de la compañía (www.piratasdenabia.com) o en el teléfono de atención de la naviera (986 32 00 48). Las plazas son limitadas y el precio es de 45 euros para adultos y 20 euros para niños de 4 a 12 años .

El programa de la jornada incluye el viaje de ida y vuelta en barco, la ruta guiada interpretativa por los senderos insulares, el juego del Rastrexo por equipos, un aperitivo a bordo para coger fuerzas en el trayecto de ida y la celebración del tradicional conxuro con queimada para finalizar el rastrexo y espantar a los malos espíritus en la noche más misteriosa del año.

Desde la organización recuerdan a los asistentes la importancia de acudir equipados con linterna o luz frontal, calzado cómodo apto para caminar por el campo y ropa de abrigo.