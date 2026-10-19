Gran Vía de Vigo se prepara para Halloween: regalos, espectáculo infantil y concurso de disfraces

Vigo cuenta los días para una de las fiestas más esperadas en todo el mundo. El centro comercial Gran Vía ya se prepara para celebrar Halloween con una programación especial pensada para los más pequeños de la ciudad.

Bajo el nombre de Halloween Kids, el centro ofrecerá durante el mes de octubre diferentes propuestas para disfrutar en familia, entre las que destacan un espectáculo musical infantil, un concurso de disfraces con premios y el reparto de calabazas portacaramelos.

Tan solo las familias del Club de los Disfrutones podrán conseguir estas calabazas. Para recogerla deberán acercarse al Punto de Información del centro comercial, situado en la planta 0, y acreditar su pertenencia al Club. La promoción estará disponible hasta el 31 de octubre o hasta fin de existencias.

Programación de Halloween

La actividad por Halloween arrancará el sábado 24 de octubre, a las 18:00 horas. La planta 0 del centro comercial acogerá el espectáculo infantil ‘Quen Dixo Medo!’, una propuesta que combina música, humor, baile y situaciones cómicas con una gran dosis de interacción con el público.

El viernes 30 de octubre llegará uno de los momentos más destacados de Halloween Kids. A partir de las 18:00 horas, se celebrará el concurso infantil de disfraces en la planta 0 del Gran Vía de Vigo, en la zona de la tienda de Parfois. El jurado escogerá un ganador y dos finalistas.

Los tres disfraces elegidos recibirán importantes premios. El primer clasificado conseguirá una tarjeta regalo de Gran Vía de Vigo de 200 euros; el segundo, una de 150 euros; y el tercero, una de 100 euros. Además, los tres premiados recibirán una entrada doble para OCINE Premium Gran Vía Vigo y un detalle de Mr. Wonderful.

El concurso estará dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años, ambos inclusive, cuyas familias pertenezcan al Club de los Disfrutones de Gran Vía de Vigo. La participación será gratuita y no requerirá inscripción previa.